Εργατικό ατύχημα στην Κοζάνη: Συρματόσχοινα μηχανήματος κόπηκαν και καταπλάκωσαν 3 εργαζόμενους
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο, ενώ ένας ακόμη υπέστη τραυματισμό στο πόδι
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 22 Απριλίου στο Νότιο Πεδίο της ΔΕΗ στην Κοζάνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αποκατάσταση μηχανολογικής βλάβης σε αποθέτη, κόπηκαν συρματόσχοινα του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα (εργολαβικοί εργαζόμενοι). Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν στο πρόσωπο, ενώ ένας ακόμη υπέστη τραυματισμό στο πόδι.
Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο της ΔΕΗ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Οι τραυματίες είχαν τις αισθήσεις τους και, μέχρι στιγμής, βάσει της ίδιας ενημέρωσης, δεν προκύπτει κίνδυνος για τη ζωή τους.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα