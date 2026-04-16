Εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο: 20χρονος εργάτης έπεσε από ύψος δέκα μέτρων
Ο νεαρός Σύρος τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη και τη γνάθο
Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη σε υπό ανακαίνιση ξενοδοχείο στην περιοχή του Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 20χρονος Σύρος έπεσε από τη σκαλωσιά ενώ εργαζόταν. Η πτώση έγινε από το ύψος των 10 μέτρων περίπου με αποτέλεσμα ο νεαρός εργάτης να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη και τη γνάθο.
Ο Σύρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου και νοσηλεύεται, ενώ συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι εργολάβοι, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα διερευνώνται.
*Φωτογραφία αρχείου
Πηγή: cretalive.gr
