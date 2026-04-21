Συνελήφθη 49χρονος στον Βόλο με τέσσερις συσκευασίες ηρωίνης και φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη
Στη σύλληψη ενός 49χρονου για κατοχή ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (20/4) η Αστυνομία στον Βόλο.
Ειδικότερα, χθες το πρωί εντοπίστηκε ο 49χρονος, στου οποίου την κατοχή και το σπίτι βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- Τέσσερις συσκευασίες με ποσότητες ηρωίνης, συνολικού βάρους 18,9 γραμμαρίων,
- Ένα φιαλίδιο με υγρή μεθαδόνη, βάρους 83,2 γραμμαρίων,
- Ένα δισκίο μεθαδόνης και
- Δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
