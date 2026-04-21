Καιρός: Μεταβολή εξπρές με καταιγίδες και θερμοκρασία σε πτώση, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
Από σήμερα αλλάζει σταδιακά ο καιρός με περισσότερες βροχές, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια! Ωστόσο, η επιδείνωση αυτή του καιρού δεν θα κρατήσει πολύ, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr.
Πιο αναλυτικά σήμερα Τρίτη (21/4) μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 20-22 βαθμούς στα νησιά. Το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου στις πεδινές περιοχές, ενώ στα ορεινά η ψύχρα θα είναι αισθητή.
Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.
Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Βαρδάρης θα πνέει στο Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10έως 22 βαθμούς.
Την Τετάρτη (22/4) στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές , καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση ακόμα και 10 βαθμούς.
Την Πέμπτη (23/4) η μεταβολή του καιρού θα επεκταθεί σχεδόν και στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ενώ θα χιονίσει στα ορεινά. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα