Καιρός: Μεταβολή εξπρές με καταιγίδες και θερμοκρασία σε πτώση, η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
Από σήμερα αλλάζει σταδιακά ο καιρός με περισσότερες βροχές, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια! Ωστόσο, η επιδείνωση αυτή του καιρού δεν θα κρατήσει πολύ, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema.gr.

Πιο αναλυτικά σήμερα Τρίτη (21/4) μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική και ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 20-22 βαθμούς στα νησιά. Το βράδυ ο υδράργυρος θα πέσει στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου στις πεδινές περιοχές, ενώ στα ορεινά η ψύχρα θα είναι αισθητή.

Οι άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς. Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ώρες προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Βαρδάρης θα πνέει στο Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10έως 22 βαθμούς.

Την Τετάρτη (22/4)  στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές , καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση ακόμα και 10 βαθμούς.

Την Πέμπτη (23/4) η μεταβολή του καιρού θα επεκταθεί σχεδόν και στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ενώ θα χιονίσει στα ορεινά. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί.

