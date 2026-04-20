Βανδαλισμός παιδικής χαράς στην Καλαμαριά, μήνυση κατ' αγνώστων κατέθεσε ο δήμος
Άγνωστοι προχώρησαν στην αφαίρεση και των δύο βιδών από τη βάση κούνιας
Μήνυση κατ’ αγνώστων για βανδαλισμό παιδικής χαράς στην πλατεία Σκρα κατέθεσε το απόγευμα της Δευτέρας ο Δήμος Καλαμαριάς.
Συγκεκριμένα, άγνωστοι προχώρησαν στην αφαίρεση και των δύο βιδών από τη βάση κούνιας στην παιδική χαρά. Ο τρόπος δράσης τους μαρτυρά δολιοφθορά, καθώς δεν πρόκειται για κοινές βίδες, αλλά για ενισχυμένες βίδες ασφαλείας, η αφαίρεση των οποίων απαιτεί τη χρήση ειδικού εργαλείου και εξειδικευμένο χειρισμό, σύμφωνα με τον δήμο Καλαμαριάς.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ίχνη βίαιης παρέμβασης, καθώς η κολώνα της κούνιας, που μόλις είχε βαφτεί, δέχθηκε ισχυρό χτύπημα (πιθανότατα κλωτσιά), όπως αναφέρει η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τον δήμο, η παιδική χαρά είχε ελεγχθεί στις 30 Μαρτίου 2026 από την αρμόδια εταιρεία πιστοποίησης, η οποία εξέδωσε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, ενώ και η εταιρεία συντήρησης, με την οποία ο δήμος έχει συνάψει σύμβαση για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, πραγματοποίησε έλεγχο στο συγκεκριμένο σημείο την περασμένη εβδομάδα, χωρίς να διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.
Με την άμεση διαπίστωση του περιστατικού, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Καλαμαριάς προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στον άμεσο αποκλεισμό της παιδικής χαράς για λόγους προστασίας του κοινού, το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και επιδιόρθωσης, ώστε ο χώρος και το συγκεκριμένο παιχνίδι να καταστεί εκ νέου ασφαλές προς χρήση, ενώ ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης Έργων Κώστας Σεϊτανίδης κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων.
«Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ζημιά προκλήθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά από διαδοχικούς ελέγχους, καταδεικνύει τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της πράξης. Δεν πρόκειται για απλή φθορά, αλλά για ενέργεια που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ατύχημα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Δήμος Καλαμαριάς δηλώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν θα γίνουν ανεκτές. Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στον εντοπισμό των δραστών και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ο Δήμος θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο και θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την απόδοση ευθυνών και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλουν ενεργά στην προστασία των κοινόχρηστων χώρων. Η ασφάλεια των παιδιών και ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες», καταλήγει η ανακοίνωση.
Δείτε φωτογραφίες:
