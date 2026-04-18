Από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών η φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας, συνελήφθη 51χρονος
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς - Επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 21 οχήματα - Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα

Στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι Αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Άμπελος Αχαΐας νωρίτερα το Σάββατο (18/4), κατά τη διάρκεια καύσης αγροτικών υπολειμμάτων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:59, όταν ο άνδρας, προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε αγροτική έκταση. 

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.



Σχετικά με το μέτωπο της φωτιάς, η εικόνα είναι καλύτερη και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.



Σύλληψη για πυρκαγιά από καύση κλαδιών στον Δήμο Σικυωνίων Κορινθίας

Παράλληλα, στη σύλληψη 59χρονου προχώρησαν οι Αρχές για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ζούπι (Μικρός Βάλτος) του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:00, όταν ο άνδρας, προκάλεσε φωτιά κατά την καύση κλαδιών σε αγροτική έκταση. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

