Φωτιά στην Άμπελο Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα - «Απομακρυνθείτε προς Ακράτα»
Η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (18/4) στην Άμπελο Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας και ένα αεροσκάφος.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.
Δείτε βίντεο:
Φωτογραφία: Εποχικοί Πυροσβέστες
Δείτε βίντεο:
Φωτογραφία: Εποχικοί Πυροσβέστες
