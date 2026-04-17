Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι είχε σύντομη νοσηλεία σε νοσοκομείο στη Λάρισα μετά από αδιαθεσία
ΕΛΛΑΔΑ
Σε θεραπευτήριο της Λάρισας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια ταξιδιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη ταξίδευε οδικώς, όταν αισθάνθηκε ελαφρείς πόνους στο στομάχι, ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού μετέβη στο ιδιωτικό θεραπευτήριο για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Μόλις τις ολοκλήρωσε, συνέχισε το ταξίδι της και ήδη βρίσκεται στην Αθήνα.

Best of Network

Δείτε Επίσης