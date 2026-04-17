Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς: Ήταν η ψυχή μου, θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της

«Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ», ανέφερε η μητέρα της 19χρονης κοπέλας που βρήκε τραγικό θάνατο στην Κεφαλονιά

Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς η οποία εγκαταλείφθηκε αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά μετά από χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Την ώρα που οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης απολογούνται στον ανακριτή, η μητέρα του άτυχου κοριτσιού μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων «πως δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ».

Συγκεκριμένα σε δήλωσή της στην εκπομπή ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατήρι... Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδία μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε...».

