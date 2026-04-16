Ανήλικος στην Πάτρα αποκάλυψε πως τον εκμεταλλευόταν ο πατέρας του για δύο χρόνια, πούλαγε προϊόντα στον δρόμο
Ο ανήλικος ζήτησε βοήθεια από «Χαμόγελο του Παιδιού» – Συνελήφθη ο πατέρας

Τέλος στην εκμετάλλευση που δεχόταν για περίπου δύο χρόνια από τον ίδιο του τον πατέρα έβαλε ένας 12χρονος ο οποίος αναγκαζόταν να δουλεύει σε διάφορες περιοχές της χώρας πουλώντας προϊόντα στον δρόμο.

Η εκμετάλλευση του 12χρονου αγοριού από την Πάτρα αποκαλύφθηκε μετά από τηλεφώνημα του ίδιου του παιδιού στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, το παιδί εξαναγκαζόταν από τον πατέρα του επί περίπου δύο χρόνια να εργάζεται σε διάφορες περιοχές της χώρας, πουλώντας προϊόντα στον δρόμο, με τα χρήματα να καταλήγουν στον πατέρα του.

Ο ανήλικος μην αντέχοντας άλλο την κατάσταση επικοινώνησε με το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια, γεγονός που ενεργοποίησε άμεσα τις Αρχές.  Ακολούθησε άμεση κινητοποίηση και συνεργασία με την Αστυνομία της Πάτρας, η οποία κατάφερε να εντοπίσει το παιδί. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης και εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και φιλοξενείται προσωρινά, αφού προηγουμένως υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Όσον αφορά τον πατέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
