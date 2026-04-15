Πόλεμοι και Τεχνητή Νοημοσύνη: Το «Σοκ του Νέου» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Το φόρουμ θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου – Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο Κωνσταντίνος Τασούλας ενώ την πρώτη ημέρα διάλογο θα έχουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αντόνιο Κόστα

Πάνω από 1.200 ομιλητές θα συμμετάσχουν σε 200 συζητήσεις και 25 κλειστές συνεδριάσεις, με επίκεντρο τους πολέμους σε Ιράν και Ουκρανία, τον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ και τις νέες ισορροπίες καθώς και τις ριζικές αλλαγές που επιφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην οικονομία και την κοινωνία.



Την έναρξη θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στον κεντρικό διάλογο της πρώτης ημέρας, θα μετέχουν ο πρωθυπουργός



Αμπντουλάχ Γκιουλ, και ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Ehud Olmert, υπουργοί της κυβέρνησης, στελέχη της αντιπολίτευσης καθώς και κορυφαίοι ακαδημαϊκοί.



Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί σειρά συζητήσεων, μεταξύ κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης θα συνομιλήσει με τον Επίτροπο Οικονομικών και Παραγωγικότητας Βλάντις Ντομπρόβσκις. O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο τη Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα. O Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, με τον Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα. Στις συζητήσεις του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα συμμετάσχουν επίσης η Επίτροπος για τη Διεύρυνση της ΕΕ, Μάρτα Κος, ο Επίτροπος για την Αλιεία και του Ωκεανούς, Κώστας Καδής και η Επίτροπος για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σουίτσα.







Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης θα συζητήσει για το αναπτυξιακό μοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ματίας Κόρμαν. Επιπλέον, στο Φόρουμ συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιερ Γκραμενιά, οι Αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Gelsomina Viglioti και Ιωάννης Τσακίρης, καθώς και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Παγκόσμιας Τράπεζας.



Διεθνείς πολιτικές προσωπικότητες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι Επίσης, στο Φόρουμ θα μετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας Alar Karis, το μέλος της Προεδρίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Željka Cvijanović, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα και ο Αλβέρτος Β’ του Μονακό.



Κλείσιμο Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου.







Παρόντες θα είναι επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος.



Επίσης, στο Φόρουμ θα μετέχουν και πρόσωπα από τον χώρο της ακαδημαϊκής κοινότητας, της πολιτικής ανάλυσης, της οικονομίας, της επιστήμης και της διεθνούς επιχειρηματικής σκηνής, οι οποίες συμβάλλουν με το έργο, την εμπειρία και τη δημόσια παρουσία τους στον διάλογο για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής. Ανάμεσά τους, ενδεικτικά, θα συμμετάσχουν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας, ο Καθηγητής στο Sciences Po και Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ Λουκάς Τσούκαλης, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, ο Senior Managing Director της JP Morgan Θοδωρής Γιατράκος, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ Άννα Διαμαντοπούλου, ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο ομότιμος καθηγητής και πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Χρήστος Ροζάκης,ο Πρόεδρος του The American College of Greece Edward C. Wingenbach, καθώς και ο Διευθυντής του Institute of Global Affairs και Καθηγητής στο American College of Greece Κωνσταντίνος Φίλης.