Νέα τμήματα, νέες προοπτικές - Ο σύγχρονος ακαδημαϊκός χάρτης της Ελλάδας
Νέα τμήματα, νέες προοπτικές - Ο σύγχρονος ακαδημαϊκός χάρτης της Ελλάδας
Με τη δημιουργία Ιδρυμάτων, όπως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, την ενίσχυση πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθώς και την είσοδο καινοτόμων επιστημονικών αντικειμένων, ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας αποκτά νέο πρόσωπο: πιο σύγχρονο προσανατολισμό με έμφαση στην τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή, με περισσότερο διεθνή προοπτική αλλά και πιο ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας
Την ώρα που οι υποψήφιοι των Πανελληνίων 2026 έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας τους, καθώς οι εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαϊου, εκτός του στόχου των γνωστών υψηλόβαθμων σχολών, αναδεικνύεται ένα «παράλληλο σύμπαν» επιλογών, που συχνά προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για το μέλλον σε σχέση με τις παραδοσιακές σχολές.
Με τη δημιουργία Ιδρυμάτων, όπως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, την ενίσχυση πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθώς και την είσοδο καινοτόμων επιστημονικών αντικειμένων, ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας αποκτά νέο πρόσωπο: πιο σύγχρονο προσανατολισμό με έμφαση στην τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή, με περισσότερο διεθνή προοπτική αλλά και πιο ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Επομένως, το ερώτημα που τίθεται πλέον στους υποψηφίους, δεν είναι «ποια σχολή έχει το μεγαλύτερο κύρος», αλλά «ποια σχολή έχει το μεγαλύτερο μέλλον».
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Με τη δημιουργία Ιδρυμάτων, όπως το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, την ενίσχυση πανεπιστημίων όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής καθώς και την είσοδο καινοτόμων επιστημονικών αντικειμένων, ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας αποκτά νέο πρόσωπο: πιο σύγχρονο προσανατολισμό με έμφαση στην τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή, με περισσότερο διεθνή προοπτική αλλά και πιο ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Επομένως, το ερώτημα που τίθεται πλέον στους υποψηφίους, δεν είναι «ποια σχολή έχει το μεγαλύτερο κύρος», αλλά «ποια σχολή έχει το μεγαλύτερο μέλλον».
Τα Τμήματα Τεχνολογίας και ΜηχανικήςΗ μεγαλύτερη στροφή στο ακαδημαϊκό τοπίο εντοπίζεται στις τεχνολογικές σπουδές. Τα νέα τμήματα, που αναδύθηκαν συνδυάζουν τη θεωρία με τον πρακτικό προσανατολισμό, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, εξειδίκευση και σύνδεση με την αγορά εργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τεχνολογικής αναβάθμισης της περιφερειακής εκπαίδευσης, αποτελεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε το 2019, μέσα από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Κρήτης.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
-Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
-Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Οι φοιτητές διδάσκονται βιομηχανικούς αυτοματισμούς και ρομποτική, εφαρμοσμένη μηχανική, ενεργειακά συστήματα, προγραμματισμό και embedded systems, βιομηχανικό σχεδιασμό.
Όσο για τις επαγγελματικές διεξόδους, οι απόφοιτοι οδηγούνται σε βιομηχανία και παραγωγή, σε ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικές εταιρείες, στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε δημιουργία startups.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι πολλά από αυτά τα τμήματα προσφέρουν integrated master, δηλαδή ενσωματωμένο μεταπτυχιακό τίτλο.
Οι απόφοιτοι αποκτούν ισχυρότερα επαγγελματικά δικαιώματα, άμεση πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα και βελτιωμένες προοπτικές στο εξωτερικό.
Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον πάνω από 80 πενταετή τμήματα που απονέμουν πτυχίο επιπέδου Integrated Master (επίπεδο 7 του EQF).
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Τμήμα Μηχανολόγων και το Αεροναυπηγών Μηχανικών.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Πληροφορικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
-Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Οι φοιτητές διδάσκονται – μεταξύ άλλων - software development, data science
ή πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων ενώ μπορούν να εξειδικευθούν σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, κυβερνοασφάλεια.
Όσο για τις προοπτικές τους, η απορρόφηση είναι σχεδόν 100% σε προγραμματισμό, data analytics, fintech και μπορούν να απασχοληθούν ως software engineer, data analyst / scientist, IT consulting.
Σύμφωνα με συμβούλους σταδιοδρομίας, τα «υβριδικά» τμήματα
(IT + οικονομία) θεωρούνται από τα πιο πολύτιμα στην αγορά.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Πατρών
-Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στην αγορά εργασίας μπορούν να εκπονήσουν περιβαλλοντικές μελέτες, να ασχοληθούν με την ενέργεια ή να απορροφηθούν στο δημόσιο τομέα ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο χώρο της Αγροτεχνολογίας και των Τροφίμων, ξεχωρίζουν το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως και το Τμήμα Γεωπονίας, Αγροτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σημειώνεται, ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στηρίζει πλέον τη μετάβαση σε έξυπνη γεωργία και τεχνολογίες τροφίμων.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
-Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
-Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας – ΕΚΠΑ
Οι φοιτητές, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, διδάσκονται διατροφή και υγεία, κλινική διατροφή, διατροφή στον αθλητισμό και την επιστήμη της ευεξίας, τρόφιμα και καινοτομία, γενετική και φαρμακευτική.
Κατά κανόνα, οι προοπτικές οδηγούν τους αποφοίτους στον ιδιωτικό τομέα, στην επιστημονική έρευνα ή στην απασχόληση σε φαρμακευτικές εταιρείες ενώ ανοίγεται και ισχυρή προοπτική για καριέρα στο εξωτερικό.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Οι σπουδές στα ανωτέρω Τμήματα συνδυάζουν την τέχνη με την τεχνολογία και τα οπτικοακουστικά μέσα. Οι επαγγελματικές προοπτικές συνοψίζονται στον κινηματογράφο, στην παραγωγή περιεχομένου, στο animation, στα digital media και το marketing, το gaming, το post-production, το animation και video, στον πολιτισμό καθώς και στη βιομηχανία gaming.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
-Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Οι ανωτέρω κλάδοι προσφέρουν ισχυρή επαγγελματική απορρόφηση στα πεδία της ναυτιλίας, των logistics, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του consulting.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Ψυχολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
-Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
-Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας, αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (άδεια ασκήσεως ψυχολόγου), με προγράμματα που ενσωματώνουν νεότερες τάσεις όπως η νευροψυχολογία, η ψυχοθεραπεία και η οργανωσιακή ψυχολογία.
Μπορούν να εργαστούν είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε σχολεία, εταιρείες HR, συμβουλευτικά κέντρα ή να ασχοληθούν με την έρευνα.
Οι πτυχιούχοι των άλλων Τμημάτων μπορούν να απορροφηθούν στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις.
Ενδεικτικά, από το ΕΚΠΑ, ξεχωρίζει το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που συνδυάζει επιστήμες μηχανικού, φυσική, προγραμματισμό και τεχνητή νοημοσύνη στην αεροναυπηγική.
Οι απόφοιτοι μπορούν να απορροφηθούν στην αεροδιαστημική βιομηχανία, στην έρευνα αλλά και σε τεχνολογικά start-ups.
Οι φοιτητές διδάσκονται βιομηχανικούς αυτοματισμούς και ρομποτική, εφαρμοσμένη μηχανική, ενεργειακά συστήματα, προγραμματισμό και embedded systems, βιομηχανικό σχεδιασμό.
Όσο για τις επαγγελματικές διεξόδους, οι απόφοιτοι οδηγούνται σε βιομηχανία και παραγωγή, σε ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικές εταιρείες, στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε δημιουργία startups.
Αξίζει να αναφερθεί, ότι πολλά από αυτά τα τμήματα προσφέρουν integrated master, δηλαδή ενσωματωμένο μεταπτυχιακό τίτλο.
Οι απόφοιτοι αποκτούν ισχυρότερα επαγγελματικά δικαιώματα, άμεση πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα και βελτιωμένες προοπτικές στο εξωτερικό.
Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον πάνω από 80 πενταετή τμήματα που απονέμουν πτυχίο επιπέδου Integrated Master (επίπεδο 7 του EQF).
Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Τμήμα Μηχανολόγων και το Αεροναυπηγών Μηχανικών.
Πληροφορική και Data ScienceΗ πληροφορική παραμένει ο πιο «ασφαλής» δρόμος επαγγελματικά αν και όχι μόνο πλέον μέσω των παραδοσιακών σχολών.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Πληροφορικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
-Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Οι φοιτητές διδάσκονται – μεταξύ άλλων - software development, data science
ή πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων ενώ μπορούν να εξειδικευθούν σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, κυβερνοασφάλεια.
Όσο για τις προοπτικές τους, η απορρόφηση είναι σχεδόν 100% σε προγραμματισμό, data analytics, fintech και μπορούν να απασχοληθούν ως software engineer, data analyst / scientist, IT consulting.
Σύμφωνα με συμβούλους σταδιοδρομίας, τα «υβριδικά» τμήματα
(IT + οικονομία) θεωρούνται από τα πιο πολύτιμα στην αγορά.
Περιβάλλον, ενέργεια και βιωσιμότηταΗ «πράσινη μετάβαση» αυξάνει τη ζήτηση σε τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, ΑΠΕ και βιώσιμης ανάπτυξης, επομένως τα πανεπιστημιακά Τμήματα, που σχετίζονται με το αντικείμενο, εμφανίζουν αυξανόμενη ζήτηση από τους υποψηφίους.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Πατρών
-Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Στην αγορά εργασίας μπορούν να εκπονήσουν περιβαλλοντικές μελέτες, να ασχοληθούν με την ενέργεια ή να απορροφηθούν στο δημόσιο τομέα ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο χώρο της Αγροτεχνολογίας και των Τροφίμων, ξεχωρίζουν το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως και το Τμήμα Γεωπονίας, Αγροτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σημειώνεται, ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στηρίζει πλέον τη μετάβαση σε έξυπνη γεωργία και τεχνολογίες τροφίμων.
Υγεία και βιοεπιστήμεςΕκτός από την αμιγή Ιατρική, οι σύγχρονες σπουδές υγείας επεκτείνονται σε νέα πεδία.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
-Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
-Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας – ΕΚΠΑ
Οι φοιτητές, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, διδάσκονται διατροφή και υγεία, κλινική διατροφή, διατροφή στον αθλητισμό και την επιστήμη της ευεξίας, τρόφιμα και καινοτομία, γενετική και φαρμακευτική.
Κατά κανόνα, οι προοπτικές οδηγούν τους αποφοίτους στον ιδιωτικό τομέα, στην επιστημονική έρευνα ή στην απασχόληση σε φαρμακευτικές εταιρείες ενώ ανοίγεται και ισχυρή προοπτική για καριέρα στο εξωτερικό.
Δημιουργικά και διεπιστημονικά τμήματαΩς η νέα «soft power» αναδεικνύεται σήμερα η οικονομία της δημιουργίας, για όσους υποψηφίους θέλουν να συνδυάσουν τη δημιουργικότητα με την τεχνολογία.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Οι σπουδές στα ανωτέρω Τμήματα συνδυάζουν την τέχνη με την τεχνολογία και τα οπτικοακουστικά μέσα. Οι επαγγελματικές προοπτικές συνοψίζονται στον κινηματογράφο, στην παραγωγή περιεχομένου, στο animation, στα digital media και το marketing, το gaming, το post-production, το animation και video, στον πολιτισμό καθώς και στη βιομηχανία gaming.
Οικονομία, διοίκηση και logisticsΜε την Ελλάδα να αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία, μεγάλο πλεονέκτημα θεωρούνται οι σπουδές επάνω στους κλάδους, που συνδυάζουν σπουδές οικονομικών με διοίκηση επιχειρήσεων και διεθνείς μεταφορές.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
-Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Οι ανωτέρω κλάδοι προσφέρουν ισχυρή επαγγελματική απορρόφηση στα πεδία της ναυτιλίας, των logistics, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του consulting.
Ανθρωπιστικές σπουδέςΑν και οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι ένας κλασικός κλάδος, ανοίγονται πολλές επαγγελματικές προοπτικές με την επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού.
Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:
-Τμήμα Ψυχολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
-Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)
-Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς
-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Πάντειο Πανεπιστήμιο
Οι απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας, αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (άδεια ασκήσεως ψυχολόγου), με προγράμματα που ενσωματώνουν νεότερες τάσεις όπως η νευροψυχολογία, η ψυχοθεραπεία και η οργανωσιακή ψυχολογία.
Μπορούν να εργαστούν είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε σχολεία, εταιρείες HR, συμβουλευτικά κέντρα ή να ασχοληθούν με την έρευνα.
Οι πτυχιούχοι των άλλων Τμημάτων μπορούν να απορροφηθούν στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις.
Nέα διεπιστημονικά τμήματαΗ εποχή της «μονοκατευθυντικής» εκπαίδευσης μοιάζει να βρίσκεται σε αποδρομή καθώς τα πανεπιστήμια επενδύουν πλέον στη διεπιστημονικότητα, δημιουργώντας σχολές που ενώνουν την επιστήμη με την τεχνολογία, την τέχνη και την κοινωνία.
Ενδεικτικά, από το ΕΚΠΑ, ξεχωρίζει το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που συνδυάζει επιστήμες μηχανικού, φυσική, προγραμματισμό και τεχνητή νοημοσύνη στην αεροναυπηγική.
Οι απόφοιτοι μπορούν να απορροφηθούν στην αεροδιαστημική βιομηχανία, στην έρευνα αλλά και σε τεχνολογικά start-ups.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
