Νέα τμήματα, νέες προοπτικές - Ο σύγχρονος ακαδημαϊκός χάρτης της Ελλάδας

Πληροφορική και Data Science

Περιβάλλον, ενέργεια και βιωσιμότητα

Υγεία και βιοεπιστήμες

Δημιουργικά και διεπιστημονικά τμήματα

Οικονομία, διοίκηση και logistics

Ανθρωπιστικές σπουδές

Nέα διεπιστημονικά τμήματα

-Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΟι φοιτητές διδάσκονται βιομηχανικούς αυτοματισμούς και ρομποτική, εφαρμοσμένη μηχανική, ενεργειακά συστήματα, προγραμματισμό και embedded systems, βιομηχανικό σχεδιασμό.Όσο για τις επαγγελματικές διεξόδους, οι απόφοιτοι οδηγούνται σε βιομηχανία και παραγωγή, σε ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικές εταιρείες, στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε δημιουργία startups.Αξίζει να αναφερθεί, ότι πολλά από αυτά τα τμήματα προσφέρουν integrated master, δηλαδή ενσωματωμένο μεταπτυχιακό τίτλο.Οι απόφοιτοι αποκτούν ισχυρότερα επαγγελματικά δικαιώματα, άμεση πρόσβαση σε διδακτορικά προγράμματα και βελτιωμένες προοπτικές στο εξωτερικό.Πιο αναλυτικά, η Ελλάδα διαθέτει πλέον πάνω από 80 πενταετή τμήματα που απονέμουν πτυχίο επιπέδου Integrated Master (επίπεδο 7 του EQF).Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Τμήμα Μηχανολόγων και το Αεροναυπηγών Μηχανικών.Η πληροφορική παραμένει ο πιο «ασφαλής» δρόμος επαγγελματικά αν και όχι μόνο πλέον μέσω των παραδοσιακών σχολών.Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:-Τμήμα Πληροφορικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΟι φοιτητές διδάσκονται – μεταξύ άλλων - software development, data scienceή πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων ενώ μπορούν να εξειδικευθούν σε Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data, κυβερνοασφάλεια.Όσο για τις προοπτικές τους, η απορρόφηση είναι σχεδόν 100% σε προγραμματισμό, data analytics, fintech και μπορούν να απασχοληθούν ως software engineer, data analyst / scientist, IT consulting.Σύμφωνα με συμβούλους σταδιοδρομίας, τα «υβριδικά» τμήματα(IT + οικονομία) θεωρούνται από τα πιο πολύτιμα στην αγορά.Η «πράσινη μετάβαση» αυξάνει τη ζήτηση σε τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης, ΑΠΕ και βιώσιμης ανάπτυξης, επομένως τα πανεπιστημιακά Τμήματα, που σχετίζονται με το αντικείμενο, εμφανίζουν αυξανόμενη ζήτηση από τους υποψηφίους.Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:-Τμήμα Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος – Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΣτην αγορά εργασίας μπορούν να εκπονήσουν περιβαλλοντικές μελέτες, να ασχοληθούν με την ενέργεια ή να απορροφηθούν στο δημόσιο τομέα ή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Στο χώρο της Αγροτεχνολογίας και των Τροφίμων, ξεχωρίζουν το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως και το Τμήμα Γεωπονίας, Αγροτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Σημειώνεται, ότι ο αγροδιατροφικός τομέας στηρίζει πλέον τη μετάβαση σε έξυπνη γεωργία και τεχνολογίες τροφίμων.Εκτός από την αμιγή Ιατρική, οι σύγχρονες σπουδές υγείας επεκτείνονται σε νέα πεδία.Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:-Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας – ΕΚΠΑΟι φοιτητές, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντος, διδάσκονται διατροφή και υγεία, κλινική διατροφή, διατροφή στον αθλητισμό και την επιστήμη της ευεξίας, τρόφιμα και καινοτομία, γενετική και φαρμακευτική.Κατά κανόνα, οι προοπτικές οδηγούν τους αποφοίτους στον ιδιωτικό τομέα, στην επιστημονική έρευνα ή στην απασχόληση σε φαρμακευτικές εταιρείες ενώ ανοίγεται και ισχυρή προοπτική για καριέρα στο εξωτερικό.Ως η νέα «soft power» αναδεικνύεται σήμερα η οικονομία της δημιουργίας, για όσους υποψηφίους θέλουν να συνδυάσουν τη δημιουργικότητα με την τεχνολογία.Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:-Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας – Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΟι σπουδές στα ανωτέρω Τμήματα συνδυάζουν την τέχνη με την τεχνολογία και τα οπτικοακουστικά μέσα. Οι επαγγελματικές προοπτικές συνοψίζονται στον κινηματογράφο, στην παραγωγή περιεχομένου, στο animation, στα digital media και το marketing, το gaming, το post-production, το animation και video, στον πολιτισμό καθώς και στη βιομηχανία gaming.Με την Ελλάδα να αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία, μεγάλο πλεονέκτημα θεωρούνται οι σπουδές επάνω στους κλάδους, που συνδυάζουν σπουδές οικονομικών με διοίκηση επιχειρήσεων και διεθνείς μεταφορές.Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:-Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) – Διεθνές Πανεπιστήμιο της ΕλλάδοςΟι ανωτέρω κλάδοι προσφέρουν ισχυρή επαγγελματική απορρόφηση στα πεδία της ναυτιλίας, των logistics, των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του consulting.Αν και οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι ένας κλασικός κλάδος, ανοίγονται πολλές επαγγελματικές προοπτικές με την επιλογή του κατάλληλου μεταπτυχιακού.Ενδεικτικά Τμήματα είναι τα εξής:-Τμήμα Ψυχολογίας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)-Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – Πάντειο ΠανεπιστήμιοΟι απόφοιτοι των τμημάτων Ψυχολογίας, αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα (άδεια ασκήσεως ψυχολόγου), με προγράμματα που ενσωματώνουν νεότερες τάσεις όπως η νευροψυχολογία, η ψυχοθεραπεία και η οργανωσιακή ψυχολογία.Μπορούν να εργαστούν είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε σχολεία, εταιρείες HR, συμβουλευτικά κέντρα ή να ασχοληθούν με την έρευνα.Οι πτυχιούχοι των άλλων Τμημάτων μπορούν να απορροφηθούν στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, σε διεθνείς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις.Η εποχή της «μονοκατευθυντικής» εκπαίδευσης μοιάζει να βρίσκεται σε αποδρομή καθώς τα πανεπιστήμια επενδύουν πλέον στη διεπιστημονικότητα, δημιουργώντας σχολές που ενώνουν την επιστήμη με την τεχνολογία, την τέχνη και την κοινωνία.Ενδεικτικά, από το ΕΚΠΑ, ξεχωρίζει το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, που συνδυάζει επιστήμες μηχανικού, φυσική, προγραμματισμό και τεχνητή νοημοσύνη στην αεροναυπηγική.Οι απόφοιτοι μπορούν να απορροφηθούν στην αεροδιαστημική βιομηχανία, στην έρευνα αλλά και σε τεχνολογικά start-ups.