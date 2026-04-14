Κτηνοτρόφοι μπλόκαραν την επιβίβαση 700 επιβατών στο Νήσος Σάμος και έριξαν γάλα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, δείτε βίντεο
Σε τροχιά κινητοποιήσεων βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού

Στην κατάληψη του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν στις 3.30 το μεσημέρι μεγάλες ομάδες κτηνοτρόφων, προσεγγίζοντας με τα αυτοκίνητά τους τον καταπέλτη του πλοίου «ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣ» όπου, από μία ώρα πριν, βρίσκονταν και άλλοι κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν την επιβίβαση στο πλοίο «Νήσος Σάμος» με προορισμό Χίο και Πειραιά, παρά μόνο σε στρατευμένους και ιατρικά περιστατικά. Επιβιβάστηκαν περί τους 100 στρατευμένους, ενώ περίπου 700  επιβάτες, 110 οχήματα και 30 δίκυκλα έμειναν εκτός. Το πλοίο ανέβασε τους καταπέλτες του και απέπλευσε στις 6 το απόγευμα. Οι διαδηλωτές πέταξαν ποσότητες γάλακτος που κατέληξαν στη θάλασσα.

Σκηνικό έντασης στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Οι κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι  κόστος για την τοπική οικονομία ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ, καθώς 70.000 αρνιά και κατσίκια τα οποία επρόκειτο να τροφοδοτήσουν την αγορά της χώρας παρέμειναν αδιάθετα, ενώ, όπως σημειώνουν, το νησί έκανε Πάσχα με σφάγια που εισήγαγε για τις ανάγκες της αγοράς. Όπως επισημαίνεται, μεγάλο είναι το κόστος και από την απαγόρευση εξαγωγής από το νησί γαλακτοκομικών προϊόντων και συγκεκριμένα των τυριών - Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ), όπως το ονομαστό λαδοτύρι.


Σχετικά Άρθρα

