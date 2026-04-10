Χανιά: Συνελήφθη 66χρονος για όπλα και ναρκωτικά, κατασχέθηκαν 461 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων
Κατασχέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
Στη σύλληψη ενός 66χρονου άνδρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών στα Χανιά, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Η σύλληψή του έγινε έπειτα από έρευνα στην οικία του, σε περιοχή του Δήμου Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 461 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και τύπων, πιστόλι κρότου, 2,2 γραμμάρια κοκαΐνης, ζυγαριά, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα, και συσκευές κινητών τηλεφώνων.
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
