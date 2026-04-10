Διεθνής πιστοποίηση και διάκριση για το Hygeia IVF Embryogenesis από την ESHRE
Μήνυμα του προέδρου του Οργανισμού δόκτωρος Βασίλη Κελλάρη

Το Hygeia IVF Embryogenesis αναδεικνύεται σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση Κλινικής Εμβρυολογίας, λαμβάνοντας από την European Society Of Human Reproduction and Embryology ( ESHRE ) την πρώτη διεθνώς πιστοποίηση, ως Accredited Training Centre in Clinical Embryology με ταυτόχρονη αναγνώριση από την EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology).

        Ο Πρόεδρος του ΔΣ Hygeia IVF Embryogenesis Δρ. Βασίλειος Κελλάρης (φωτογραφία) , ιατρός αναπαραγωγής δήλωσε: «Ως Πρόεδρος του ΔΣ Hygeia IVF Embryogenesis θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτή τη μοναδική και ιστορική επιτυχία. Διακρίσεις σαν και αυτή δεν έρχονται τυχαία. Θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα, τον διευθυντή του εμβρυολογικού εργαστηρίου και ακαδημαϊκού και επιστημονικού έργου, Δρ. Ιωάννη Σφοντούρη και την ομάδα του, τον επιστημονικό διευθυντή Δρ. Ευάγγελο Μαρκάκη καθώς και το σύνολο του ιατρικού, επιστημονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού της Μονάδας, για τη συμβολή τους σε αυτή την εξαιρετική πορεία
Η σημαντική αυτή διάκριση δεν συνιστά μόνο μια μεγάλη επιτυχία για το Hygeia IVF Embryogenesis, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα μια ουσιαστική επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσης στην επιστημονική αριστεία, της διαρκούς ανάπτυξης της καινοτομίας και της συστηματικής επένδυσης στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς εμβρυολόγων. Με αυτή την αναγνώριση, η Μονάδα εδραιώνει τη θέση της στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας εκπαίδευσης και εξέλιξης στον τομέα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται άνθρωποι με υψηλή κατάρτιση, πάθος και αφοσίωση στην ποιότητα και τη συνεχή πρόοδο».
