Έξοδος Πάσχα: Πάνω από 20.000 επιβάτες αναχωρούν τη Μεγάλη Παρασκευή από τα λιμάνια της Αττικής
Αυξημένη κίνηση σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Περισσότεροι από 20.000 επιβάτες εγκαταλείπουν την Αττική ακτοπλοϊκώς τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, με την έξοδο του Πάσχα να κορυφώνεται και τα λιμάνια να λειτουργούν σε εντατικούς ρυθμούς, θυμίζοντας μια αδιάκοπη «πομπή» προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
Από το λιμάνι του Πειραιά και την πύλη της Τζελέπη, πραγματοποιούνται συνολικά 16 δρομολόγια, με τον αριθμό των επιβατών να ανέρχεται σε 12.338. Η εικόνα παραπέμπει σε μια διαρκή ροή φυγής από το αστικό κέντρο, καθώς οικογένειες και εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, αναζητώντας την κατάνυξη των ημερών στην περιφέρεια.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η δραστηριότητα στον Αργοσαρωνικό, όπου εκτελούνται 23 δρομολόγια επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων και επιπλέον 15 δρομολόγια με υδροπτέρυγα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς προορισμούς.
Στη Ραφήνα, η κίνηση παραμένει έντονη, με 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση 5.690 ατόμων, ενώ εκτελούνται και 4 επιπλέον δρομολόγια προς το Μαρμάρι.
Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και το λιμάνι του Λαυρίου, όπου έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια, με περίπου 2.200 επιβάτες να αναχωρούν.
