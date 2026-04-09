Εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ οι εκδρομείς του Πάσχα: Κίνηση σε εθνικές οδούς, λιμάνια και ΚΤΕΛ
Πού εντοπίζονται προβλήματα - Δείτε live την κίνηση
Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με την Τροχαία να βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση των πολιτών.
Στις εθνικές οδούς η κίνηση είναι αυξημένη από το πρωί. Στην έξοδο της Αθηνών – Λαμίας καταγράφονται καθυστερήσεις μέχρι τη Βαρυμπόμπη ενώ έχει απαγορευτεί από τις τρεις μετά το μεσημέρι η κυκλοφορία των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενάμιση τόνου.
Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών - Κορίνθου. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Παλατάκι και η κατάσταση βελτιώνεται μετά τον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει προς Κόρινθο 48.268 οχήματα και 37.576 προς Λαμία.
Την ίδια ώρα, η έξοδος πραγματοποιείται με αμείωτη ένταση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αχαΐας, όπου τα προγραμματισμένα 20 δρομολόγια της ημέρας διπλασιάστηκαν σε 40, με αναχωρήσεις έως τις 22:00.
Παράλληλα, συνολικά, 40 δρομολόγια αναχωρούν σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.
