Εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ οι εκδρομείς του Πάσχα: Κίνηση σε εθνικές οδούς, λιμάνια και ΚΤΕΛ
ΕΛΛΑΔΑ
Πού εντοπίζονται προβλήματα - Δείτε live την κίνηση

28 ΣΧΟΛΙΑ
Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα, με την Τροχαία να βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Στις εθνικές οδούς η κίνηση είναι αυξημένη από το πρωί. Στην έξοδο της Αθηνών – Λαμίας καταγράφονται καθυστερήσεις μέχρι τη Βαρυμπόμπη ενώ έχει απαγορευτεί από τις τρεις μετά το μεσημέρι η κυκλοφορία των φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενάμιση τόνου.

Χαμηλές ταχύτητες και στην έξοδο της Αθηνών - Κορίνθου. Τα προβλήματα ξεκινούν από το Παλατάκι και η κατάσταση βελτιώνεται μετά τον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα, 49.414 οχήματα έχουν περάσει τα διόδια προς Κόρινθο και 37.687 προς Λαμία. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει προς Κόρινθο 48.268 οχήματα και 37.576 προς Λαμία.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

Δείτε στους χάρτες την κίνηση λίγο μετά τις 18.30:

Κλείσιμο
Την ίδια ώρα, η έξοδος πραγματοποιείται με αμείωτη ένταση και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου τα λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αχαΐας, όπου τα προγραμματισμένα 20 δρομολόγια της ημέρας διπλασιάστηκαν σε 40, με αναχωρήσεις έως τις 22:00.



Παράλληλα, συνολικά, 40 δρομολόγια αναχωρούν σήμερα από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης