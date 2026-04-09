«Κανένα παιδί να μην ξαναναβιώσει τέτοια φρίκη» λέει η διοικήτρια του νοσοκομείου για το 10 μηνών βρέφος που κακοποιήθηκε από μάνα και τον σύντροφό της
Τονίζει την ανάγκη επαγρύπνησης και άμεσης καταγγελίας περιστατικών κακοποίησης, ενώ συγχαίρει το ιατρικό προσωπικό για την καθοριστική του συμβολή στην ανάδειξη της υπόθεσης
Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία κατά των παιδιών στέλνει η διοικήτρια του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών, Ασπασία Ρηγοπούλου, μετά την υπόθεση κακοποίησης βρέφους που νοσηλεύεται στο παιδιατρικό νοσοκομείο.
Η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση, άμεση αναγνώριση και καταγγελία περιστατικών κακοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην κοινωνία και απαιτούν άμεση αντίδραση από όλους.
«Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η δήλωσή της:
«Η υπόθεση κακοποίησης του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο συγκλονίζει όλους μας.
Ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί, το οποίο δίνει τη δική του μάχη.
Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη.
Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο του προσωπικού και ιδιαιτέρως στον παιδοχειρουργό κ. Βασίλη Αλεξόπουλο, διευθυντή στην Παιδοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας, και τους συνεργάτες του, οι οποίοι με επαγγελματισμό, εγρήγορση και θάρρος ανέδειξαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της προστασίας του βρέφους.
Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, ευαισθησία και άμεση αντίδραση από όλους.
Το «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παιδικής ζωής και της αξιοπρέπειας!!»
Το χρονικό της υπόθεσης
Νωρίτερα σήμερα, καταπέλτης ήταν η ιατροδικαστική έκθεση για το 10 μηνών κοριτσάκι από τον Πύργο που είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα με εγκαύματα, κατάγματα αλλά και δαγκωματιές.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή αυτές οι δαγκωματιές δεν ήταν από κάποιο ζώο, αλλά από άνθρωπο, τις οποίες υπέστη τον τελευταίο μήνα. Οι αστυνομικοί μόλις ενημερώθηκαν για τα νέα αυτά δεδομένα, ενημέρωσαν τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το μικρό κορίτσι έφερε δεκάδες εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές αλλά και το ιατρικό προσωπικό που το εξέτασε. Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως βασικός κακοποιητής φέρεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να δάγκωνε το παιδί και να του προκαλούσε εγκαύματα με τσιγάρο. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού κατηγορείται ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την κακοποίηση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεχόταν το βρέφος.
Σε βάρος τους είχε προηγουμένως ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των Αρχών περιγράφουν μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση κακοποίησης.
Όλα ξεκίνησα την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με αρχική εικόνα σοβαρής μόλυνσης στα πόδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η γυναίκα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.
Τη Δευτέρα 16 του μηνός, μετά από ειδοποίηση των γιατρών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας, η οποία με εισαγγελική εντολή επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, όπου και εισήχθη για νοσηλεία. Η μητέρα τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ οδηγήθηκε και στο αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Το βρέφος παρέμεινε για περίπου 10 ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη παιδοορθοπεδική και παιδοχειρουργική φροντίδα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.
Προφυλακίστηκαν η μάνα και ο σύντροφός τηςΣτη φυλακή οδηγήθηκαν τελικά η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Ανακρίτριας όσο και της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού.
