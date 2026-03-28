Στον εισαγγελέα το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής απέστειλε το πόρισμα στον Εισαγγελέα Πάτρας χωρίς σε αυτό να αναγράφεται ως ξεκάθαρη αιτία των τραυμάτων του η κακοποίηση