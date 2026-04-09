Φρίκη στον Πύργο: Οι γονείς δάγκωναν και χτυπούσαν το 10 μηνών κοριτσάκι τους, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή
Στη φυλακή οδηγούνται η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας

Καταπέλτης ήταν η ιατροδικαστική έκθεση για το 10 μηνών κοριτσάκι από τον Πύργο που είχε μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα με εγκαύματα, κατάγματα αλλά και δαγκωματιές.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή αυτές οι δαγκωματιές δεν ήταν από κάποιο ζώο, αλλά από άνθρωπο, τις οποίες υπέστη τον τελευταίο μήνα. Οι αστυνομικοί μόλις ενημερώθηκαν για τα νέα αυτά δεδομένα, ενημέρωσαν τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το μικρό κορίτσι έφερε δεκάδες εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα του, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές αλλά και το ιατρικό προσωπικό που το εξέτασε. Το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως βασικός κακοποιητής φέρεται ο σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να δάγκωνε το παιδί και να του προκαλούσε εγκαύματα με τσιγάρο. Από την άλλη πλευρά, η μητέρα του παιδιού κατηγορείται ότι δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψει την κακοποίηση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δεχόταν το βρέφος.

Προφυλακίστηκαν οι γονείς της 10χρονης

Στη φυλακή οδηγούνται η μητέρα του βρέφους και ο σύντροφός της, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της Ανακρίτριας όσο και της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού.

Σε βάρος τους είχε προηγουμένως ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, καθώς τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των Αρχών περιγράφουν μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση κακοποίησης.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησα την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν η μητέρα μετέφερε το παιδί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με αρχική εικόνα σοβαρής μόλυνσης στα πόδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, η γυναίκα πήρε το παιδί και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Τη Δευτέρα 16 του μηνός, μετά από ειδοποίηση των γιατρών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μητέρας, η οποία με εισαγγελική εντολή επέστρεψε στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί, όπου και εισήχθη για νοσηλεία. Η μητέρα τελούσε υπό αστυνομική επιτήρηση, ενώ οδηγήθηκε και στο αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Το βρέφος παρέμεινε για περίπου 10 ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο, προκειμένου να του παρασχεθεί εξειδικευμένη παιδοορθοπεδική και παιδοχειρουργική φροντίδα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.
