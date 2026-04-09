Το Άγιο Φως θα «φτάσει» στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN
Η πτήση θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 17:00 του Μεγάλου Σαββάτου
Με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN θα ταξιδέψει φέτος το Άγιο Φως φέτος από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο.
Η πτήση θα γίνει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, με σκοπό το Άγιο Φως να μεταφέρει σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της AEGEAN, η άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα