Πάσχα 2026: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία, οι αλλαγές στα δρομολόγια
ΕΛΛΑΔΑ
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Πάσχα Δρομολόγια Τροποποιήσεις Μετρό Τραμ

Αλλαγές θα ισχύσουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο του Πάσχα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των αρμόδιων φορέων.

Το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα εφαρμοστεί η καθιερωμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ, με αποτέλεσμα τα μέσα να λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.

Αναλυτικά τα δρομολόγια ανά ημέρα

Μεγάλη Παρασκευή (10/04)

-Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 05:30 έως 23:30 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 00:20 και ανά 12,5 λεπτά νωρίτερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 9 λεπτά από 09:00 έως 00:20, ανά 10 λεπτά νωρίτερα. Τα δρομολόγια προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.

Μεγάλο Σάββατο (11/04)


Κλείσιμο
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις περίπου στις 21:00, ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 06:00 έως 16:00, ανά 12,5 λεπτά έως τις 20:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22:00 και 23:00.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 21:30, ανά 12 έως 12,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 10 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Κυριακή του Πάσχα (12/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

Δευτέρα του Πάσχα (13/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.

-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.


Τρίτη του Πάσχα (14/04)

Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Τετάρτη του Πάσχα (15/04)

-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 21:00 και ανά 8,5 έως 11 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5 έως 6,5 λεπτά από 06:00 έως 20:00 και ανά 7 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης