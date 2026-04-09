Πάσχα 2026: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία, οι αλλαγές στα δρομολόγια
Αλλαγές θα ισχύσουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο του Πάσχα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των αρμόδιων φορέων.
Αναλυτικά τα δρομολόγια ανά ημέραΜεγάλη Παρασκευή (10/04)
-Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 05:30 έως 23:30 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 00:20 και ανά 12,5 λεπτά νωρίτερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.
Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 9 λεπτά από 09:00 έως 00:20, ανά 10 λεπτά νωρίτερα. Τα δρομολόγια προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.
Μεγάλο Σάββατο (11/04)
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται σταδιακά από τις 22:00, με τελευταίες αναχωρήσεις περίπου στις 21:00, ώστε να βρίσκονται στα αμαξοστάσια έως τις 23:00.
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 06:00 έως 16:00, ανά 12,5 λεπτά έως τις 20:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22:00 και 23:00.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 21:30, ανά 12 έως 12,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 10 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Δευτέρα του Πάσχα (13/04)
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Τρίτη του Πάσχα (14/04)
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
Τετάρτη του Πάσχα (15/04)
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 21:00 και ανά 8,5 έως 11 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5 έως 6,5 λεπτά από 06:00 έως 20:00 και ανά 7 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
Κυριακή του Πάσχα (12/04)Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Δευτέρα του Πάσχα (13/04)
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.
Τρίτη του Πάσχα (14/04)
Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
Τετάρτη του Πάσχα (15/04)
-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.
-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 21:00 και ανά 8,5 έως 11 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.
-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5 έως 6,5 λεπτά από 06:00 έως 20:00 και ανά 7 έως 9,5 λεπτά αργότερα.
Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.
