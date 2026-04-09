Πάσχα 2026: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, λεωφορεία, οι αλλαγές στα δρομολόγια

Το Μεγάλο Σάββατο τα τελευταία δρομολόγια θα ολοκληρωθούν πριν από τις 23:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή δεν θα εφαρμοστεί η καθιερωμένη παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ, με αποτέλεσμα τα μέσα να λειτουργήσουν έως τα μεσάνυχτα.



Αναλυτικά τα δρομολόγια ανά ημέρα Μεγάλη Παρασκευή (10/04)



-Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα κινηθούν με πρόγραμμα Σαββάτου



-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 05:30 έως 23:30 και ανά 15 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.



Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 9 λεπτά από 09:00 έως 00:20, ανά 10 λεπτά νωρίτερα. Τα δρομολόγια προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται ανά 36 λεπτά.

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Δεν θα ισχύσει παράταση ωραρίου.



Μεγάλο Σάββατο (11/04)





-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 10,5 λεπτά από 06:00 έως 16:00, ανά 12,5 λεπτά έως τις 20:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα. Τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22:00 και 23:00.

-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 έως 10,5 λεπτά από 09:00 έως 21:30, ανά 12 έως 12,5 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7 έως 10 λεπτά, με δρομολόγια προς Αεροδρόμιο ανά 36 λεπτά.

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.



Κυριακή του Πάσχα (12/04) Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.



-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12,5 λεπτά από 06:00 έως 23:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.

-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.



Δευτέρα του Πάσχα (13/04)



Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών.



-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.

-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά, με δρομολόγια Αεροδρομίου ανά 36 λεπτά.

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 15 λεπτά.





Τρίτη του Πάσχα (14/04)



Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Πρόγραμμα Σαββάτου.



-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 8,5 λεπτά έως τις 23:00.

-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 22:00 και ανά 6,5 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

-Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.



Τετάρτη του Πάσχα (15/04)



-Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5 λεπτά από 05:30 έως 22:30 και ανά 11,5 έως 15 λεπτά αργότερα.

-Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5 έως 7 λεπτά από 07:00 έως 21:00 και ανά 8,5 έως 11 λεπτά τις υπόλοιπες ώρες.

-Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5 έως 6,5 λεπτά από 06:00 έως 20:00 και ανά 7 έως 9,5 λεπτά αργότερα.

Τραμ: Δρομολόγια ανά 12 λεπτά έως τις 22:00 και ανά 15 λεπτά αργότερα.