Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ
Το σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα περιέγραψε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.
Τόνισε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ, ενώ από εκεί η ελληνική αποστολή θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. «Μετά την αφή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ο Πατριάρχης θα μου παραδώσει σε μια σύντομη τελετή το Άγιο Φως», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Έπειτα, εξήγησε ότι η αποστολή από την Ιερουσαλήμ θα γυρίσει στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος. Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρίσκονται κατά τις 19:00 στην Αθήνα για να προλάβουν και οι αεροπορικές εταιρείες να βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, ούτως ώστε τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή».
