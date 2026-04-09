Τι ώρα αναμένεται το Άγιο Φως στην Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Άγιο Φως Τελ Αβίβ

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ

6 ΣΧΟΛΙΑ
Το σχέδιο μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα περιέγραψε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.

Τόνισε ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου θα αναχωρήσει ειδική πτήση με προορισμό το Τελ Αβίβ, ενώ από εκεί η ελληνική αποστολή θα μεταφερθεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. «Μετά την αφή του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, ο Πατριάρχης θα μου παραδώσει σε μια σύντομη τελετή το Άγιο Φως», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Έπειτα, εξήγησε ότι η αποστολή από την Ιερουσαλήμ θα γυρίσει στο Τελ Αβίβ. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στην Αθήνα με το κυβερνητικό αεροσκάφος. Ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα βρίσκονται κατά τις 19:00 στην Αθήνα για να προλάβουν και οι αεροπορικές εταιρείες να βρεθούν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, ούτως ώστε τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όλοι οι Έλληνες να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης