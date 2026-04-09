Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις της Sky Express, της Aegean και της Olympic Air η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα, δείτε το πρόγραμμα
Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις της Sky Express, της Aegean και της Olympic Air η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα, δείτε το πρόγραμμα
Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα και από εκεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της Sky Express, της Aegean και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και εφέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.
Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.
Τα αεροσκάφη της Sky Express θα μεταφέρουν το Άγιο Φως ως εξής:
Πτήση - Δρομολόγιο - Ώρα
-GQ294 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη 20:30 - 21:45
-GQ216 Αθήνα - Ηράκλειο 20:55 - 21:45
-GQ274 Αθήνα - Κέρκυρα 20:30 - 21:35
-GQ256 Αθήνα - Χανιά 21:10 - 22:05
-GQ304 Αθήνα - Μυτιλήνη 20:15 - 21:20
-GQ284 Αθήνα - Ρόδος 20:35 - 21:35
-GQ356 Αθήνα - Σαντορίνη 20:20 - 21:15
Αντίστοιχα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των τακτικών και έκτακτων πτήσεων των εταιρειών Aegean και Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:
Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα
-Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50
Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.
Τα αεροσκάφη της Sky Express θα μεταφέρουν το Άγιο Φως ως εξής:
Πτήση - Δρομολόγιο - Ώρα
-GQ294 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη 20:30 - 21:45
-GQ216 Αθήνα - Ηράκλειο 20:55 - 21:45
-GQ274 Αθήνα - Κέρκυρα 20:30 - 21:35
-GQ256 Αθήνα - Χανιά 21:10 - 22:05
-GQ304 Αθήνα - Μυτιλήνη 20:15 - 21:20
-GQ284 Αθήνα - Ρόδος 20:35 - 21:35
-GQ356 Αθήνα - Σαντορίνη 20:20 - 21:15
Αντίστοιχα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των τακτικών και έκτακτων πτήσεων των εταιρειών Aegean και Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:
Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα
-Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50
-Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 - 21:05
-Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25
-Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15
-Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50
-Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30
-Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30
-Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25
-Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15
-Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40
-Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50
-Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25
-Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15
-Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50
-Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30
-Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30
-Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25
-Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15
-Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40
-Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50
