ΕΛΛΑΔΑ
Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα και από εκεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Άγιο Φως: Με ειδικές πτήσεις της Sky Express, της Aegean και της Olympic Air η μεταφορά του σε όλη την Ελλάδα, δείτε το πρόγραμμα
Με προγραμματισμένες αλλά και έκτακτες ειδικές πτήσεις της Sky Express, της Aegean  και της Olympic Air, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί και εφέτος από την Αθήνα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, το Άγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας από τα Ιεροσόλυμα, με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί, μέσω προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων ειδικών πτήσεων που πραγματοποιούνται αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Τα αεροσκάφη της Sky Express θα μεταφέρουν το Άγιο Φως  ως εξής:

Πτήση - Δρομολόγιο - Ώρα

-GQ294 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη 20:30 - 21:45
-GQ216 Αθήνα - Ηράκλειο 20:55 - 21:45
-GQ274 Αθήνα - Κέρκυρα 20:30 - 21:35
-GQ256 Αθήνα - Χανιά 21:10 - 22:05
-GQ304 Αθήνα - Μυτιλήνη 20:15 - 21:20
Κλείσιμο
-GQ284 Αθήνα - Ρόδος 20:35 - 21:35
-GQ356 Αθήνα - Σαντορίνη 20:20 - 21:15

Αντίστοιχα, το Μεγάλο Σάββατο το πρόγραμμα των τακτικών και έκτακτων πτήσεων των εταιρειών Aegean και Olympic Air για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός διαμορφώνεται ως εξής:

Δρομολόγιο / Πτήση / Ώρα

-Αθήνα - Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 - 20:50
-Αθήνα - Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 - 21:05
-Αθήνα - Ιωάννινα Α3 166 20:10 - 21:25
-Αθήνα - Μύκονος "ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:15
-Αθήνα - Λήμνος Α3 266 19:50 - 20:50
-Αθήνα - Σάμος "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:30
-Σάμος - Κως "ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 20:50 - 21:30
-Αθήνα - Χίος Α3 278 20:35 - 21:25
-Αθήνα - Καβάλα Α3 154 20:00 - 21:15
-Αθήνα - Βόλος "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 19:30 - 20:40
-Βόλος - Κεφαλονιά "ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση)" 21:00 - 21:50
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

