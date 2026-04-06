Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
H Ένωση Άθεων διοργανώνει Φανερούς Δείπνους με κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο
Φανερό Δείπνο με κρέας διοργανώνει και φέτος τη Μεγάλη Παρασκευή η Ένωση Άθεων.
Σύμφωνα με τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook, θα διεξαχθούν τέσσερα τέτοια δείπνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Βόλο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Άθεων, η συνάντηση θα γίνει «για να γνωριστούμε, να συζητήσουμε και να φάμε ό,τι τραβάει η όρεξή μας, χωρίς περιορισμούς από υπερφυσικά όντα».
Επιχειρώντας να εξηγήσουν το σκεπτικό πίσω από την απόφαση να διοργανώσουν Φανερούς Δείπνους ανήμερα Μεγάλη Παρασκευή, τη μέρα του μεγαλύτερου πένθους για την Εκκλησία, γράφουν «όσο κάποιοι επιλέγουν τη θρησκευτική θλίψη, εμείς επιλέγουμε την ομορφιά της παρέας, συζητάμε για τα επιτεύγματα της επιστήμης, και τη σημασία του ορθολογισμού» .
Η πρόσκληση απευθύνεται σε «άθεους, αγνωστικιστές κ.α.» όπου «ο καθένας μπορεί να παραγγείλει ο,τι θέλει με βάση τις διατροφικές του προτιμήσεις».
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, στην Αθήνα και τις Σέρρες ο Φανερός Δείπνος θα γίνει σε σουβλατζίδικα, στον Βόλο σε ουζερί ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί στην Καμάρα προκειμένου από εκεί - όσοι δώσουν το παρών - να πάνε σε κάποιο μαγαζί.
