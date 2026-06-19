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Νεκρός 57χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή στην Πρέβεζα, συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών
Νεκρός 57χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή στην Πρέβεζα, συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών
Ο εργάτης έπεσε από τον πρώτο όροφο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πρέβεζας και λόγω των σοβαρών τραυμάτων κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και εξέπνευσε
Θανατηφόρα κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε οικοδομή στο Καναλάκι Πρέβεζας, καθώς ο 57χρονος οικοδόμος που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από τον πρώτο όροφο, κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου νοσηλευόταν.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (18/6), όταν ο 57χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, εκτελούσε εργασίες καλουπώματος σε υπό ανέγερση οικοδομή, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο εργαζόμενος έπεσε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Αμέσως μετά το ατύχημα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε σήμερα (19/6) στα τραύματά του.
Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.
Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (18/6), όταν ο 57χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, εκτελούσε εργασίες καλουπώματος σε υπό ανέγερση οικοδομή, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο εργαζόμενος έπεσε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Αμέσως μετά το ατύχημα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε σήμερα (19/6) στα τραύματά του.
Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.
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