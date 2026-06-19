Νεκρός 57χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή στην Πρέβεζα, συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα Εργάτης Νεκρός Δυστύχημα Νοσοκομείο Σύλληψη

Νεκρός 57χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή στην Πρέβεζα, συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών

Ο εργάτης έπεσε από τον πρώτο όροφο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται - Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πρέβεζας και λόγω των σοβαρών τραυμάτων κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και εξέπνευσε

Νεκρός 57χρονος εργάτης μετά από πτώση σε οικοδομή στην Πρέβεζα, συνελήφθη ο υπεύθυνος εργασιών
Θανατηφόρα κατάληξη είχε το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε οικοδομή στο Καναλάκι Πρέβεζας, καθώς ο 57χρονος οικοδόμος που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από τον πρώτο όροφο, κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου νοσηλευόταν.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (18/6), όταν ο 57χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, εκτελούσε εργασίες καλουπώματος σε υπό ανέγερση οικοδομή, σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο εργαζόμενος έπεσε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως μετά το ατύχημα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πρέβεζας. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε σήμερα (19/6) στα τραύματά του.

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης