Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία που ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters

«Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που ξεκινά στις 4 μ.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή», δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, με τα διεθνή μέσα να αναφέρουν από το πρωί πως οι εχθροπραξίες των δύο πλευρών ήταν, ουσιαστικά, ο λόγος που ακυρώθηκε η συνάντηση των Αμερικανών με Ιρανούς αξιωματούχους στην Ελβετία.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», ανέφερε ο αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ διαμόρφωσαν τη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.



«Κατανοούμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται πλέον σε κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε η ίδια πηγή.



Την έναρξη της εκεχειρίας επιβεβαίωσε και Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Κανάλι 13, ο οποίος, ωστόσο, πρόσθεσε πως οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας θα παραμείνουν στο νότιο Λίβανο και αν δεχτούν επίθεση, θα απαντήσουν.



