Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Αττική Οδός Κηφισός

Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου

Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και την Λεωφόρο Κηφισίας.

Ειδικότερα, στην Αττική Οδό, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη Μεταμόρφωση με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα.

Στον Κηφισό, καταγράφεται κίνηση στο ρεύμα της καθόδου από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα ανόδου, από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας

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