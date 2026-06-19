H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας
Μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Κηφισίας
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου
Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και την Λεωφόρο Κηφισίας.
Ειδικότερα, στην Αττική Οδό, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη Μεταμόρφωση με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα.
Στον Κηφισό, καταγράφεται κίνηση στο ρεύμα της καθόδου από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα ανόδου, από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, στην Αττική Οδό, καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη Μεταμόρφωση με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα.
Στον Κηφισό, καταγράφεται κίνηση στο ρεύμα της καθόδου από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα ανόδου, από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Προβλήματα στην κυκλοφορία υπάρχουν και στο κέντρο της Αθήνας.
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