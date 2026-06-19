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Σύζυγος αστυνομικού έστησε παγίδα σε απατεώνες, στα χέρια της ΕΛΑΣ κύκλωμα με λεία 690.000 ευρώ
Σύζυγος αστυνομικού έστησε παγίδα σε απατεώνες, στα χέρια της ΕΛΑΣ κύκλωμα με λεία 690.000 ευρώ
Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα - Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος
Χειροπέδες σε έναν 30χρονο Βούλγαρο πέρασαν αστυνομικοί στον Πειραιά, αποτρέποντας την τελευταία στιγμή απάτη σε βάρος γυναίκας. Η υπόθεση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα, αποκομίζοντας τουλάχιστον 690.000 ευρώ.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 30χρονος Βούλγαρος, από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων πλησίον του σπιτιού της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα είναι σύζυγος αστυνομικού και ενημέρωσε τους συναδέλφους του για τους απατεώνες. Η γυναίκα πήγε στο σημείο όπου της είχαν πει οι δράστες και άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Σημειώνεται ότι, ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με έτερο συνεργό του.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικών αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα.
Τα κοσμήματα και τα χρήματα μεταφέρονταν και παραδίδονταν από τον 30χρονο Βούλγαρο σε έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρα του εξωτερικού.
Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, οι δράστες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους, τηλεφωνικές συνδέσεις με διεθνείς κωδικούς κλήσης.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.060 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 30χρονος Βούλγαρος, από κοινού με συνεργό του, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικής Αρχής, κάλεσαν γυναίκα, επιχειρώντας να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό, εκβιάζοντάς την και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα. Της υπέδειξαν να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και να τα εναποθέσει σε κάδο απορριμμάτων πλησίον του σπιτιού της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η γυναίκα είναι σύζυγος αστυνομικού και ενημέρωσε τους συναδέλφους του για τους απατεώνες. Η γυναίκα πήγε στο σημείο όπου της είχαν πει οι δράστες και άμεσα μετέβησαν οι αστυνομικοί και τη στιγμή που ο 30χρονος παραλάμβανε τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Σημειώνεται ότι, ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με έτερο συνεργό του.
Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικών αρχών ή άλλα πρόσωπα, εξαπατούσαν τα θύματά τους και τα εκβίαζαν, επικαλούμενοι κίνδυνο ζωής για τους ίδιους ή συγγενικά τους πρόσωπα, εξαναγκάζοντάς τα να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα.
Ο 30χρονος μετέφερε τα χρήματα και κοσμήματα
Τα κοσμήματα και τα χρήματα μεταφέρονταν και παραδίδονταν από τον 30χρονο Βούλγαρο σε έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης σε χώρα του εξωτερικού.
Άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, οι δράστες προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες τους, τηλεφωνικές συνδέσεις με διεθνείς κωδικούς κλήσης.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7.060 ευρώ, καθώς και πλήθος κοσμημάτων.
Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. έχουν εξιχνιαστεί 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 690.000 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
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