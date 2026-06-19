Υπάρχουν στοιχεία ότι άλλαξε η σκηνή του εγκλήματος στο διπλό φονικό του Αιγίου, ψάχνουν το κινητό της 54χρονης οι Αρχές
Υπάρχουν στοιχεία ότι άλλαξε η σκηνή του εγκλήματος στο διπλό φονικό του Αιγίου, ψάχνουν το κινητό της 54χρονης οι Αρχές
«Δεν προκύπτει ότι μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν» λέει η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου - Αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος καταθέσεων
Το ενδεχόμενο μητέρα και γιος στο Αίγιο να αλληλοσκοτώθηκαν έχουν αποκλείσει οι Αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση καθώς από τα ιατροδικαστικά αρχεία που έχουν στα χέρια τους, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο διπλό φονικό του Αιγίου, με θύματα μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, διευκρίνισε πως η έρευνα για την υπόθεση δεν έχει τελειώσει καθώς υπάρχουν κι άλλα δεδομένα τα οποία εξετάζουν οι Αρχές.
Ο λόγος εστιάζεται στο ότι υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πού βρίσκεται το κινητό της δολοφονημένης γυναίκας.
«Το κινητό της γυναίκας δεν βρέθηκε ποτέ. Βρέθηκε ένα μέρος του το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Βρέθηκε μόνο το εξωτερικό καπάκι και αυτό επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι» ανέφερε η κ.Δημογλίδου.
Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στο διπλό φονικό του Αιγίου, με θύματα μια 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της, διευκρίνισε πως η έρευνα για την υπόθεση δεν έχει τελειώσει καθώς υπάρχουν κι άλλα δεδομένα τα οποία εξετάζουν οι Αρχές.
Ο λόγος εστιάζεται στο ότι υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πού βρίσκεται το κινητό της δολοφονημένης γυναίκας.
«Το κινητό της γυναίκας δεν βρέθηκε ποτέ. Βρέθηκε ένα μέρος του το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Βρέθηκε μόνο το εξωτερικό καπάκι και αυτό επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι» ανέφερε η κ.Δημογλίδου.
«Δεν προκύπτει ότι αλληλοεξοντώθηκαν»«Σε αυτήν την υπόθεση είχαμε αποκλείσει το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου προσώπου μέσα στο σπίτι. Οπότε αφού και ιατροδικαστικά, δεν προκύπτει αυτοί οι δύο άνθρωποι να έχουν αλληλοεξοντωθεί, ο ένας να έχει αφαιρέσει τη ζωή του άλλου, άρα κάποιο τρίτο πρόσωπο έχει αφαιρέσει τη ζωή αυτών των δύο» είπε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ.
Άλλαξε η σκηνή του εγκλήματοςΟι ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος 65χρονος Ιταλός, είχε αρκετό χρόνο μέχρι να φτάσει η Αστυνομία στο σπίτι, να αλλάξει την σκηνή του εγκλήματος, σύμφωνα με την κ.Δημογλίδου καθώς «υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας οδηγούν σε αυτό, για παράδειγμα, αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση πυροβόλου όπλου και πλυθεί πολύ καλά και μεσολαβήσουν κάποιες ώρες, είναι αναμενόμενο να μη βρεθεί πυρίτιδα στα χέρια του».
Αναμένονται κι άλλες απαντήσεις από τα ΕγκληματολογικάΓια τις Αρχές, η έρευνα για τη διπλή δολοφονία του Αιγίου, δεν έχει κλείσει ακόμα καθώς: «Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Δεν έχει τελειώσει η έρευνα. Υπάρχουν κι άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση των Εγκληματολογικών Ερευνών» και «Αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος καταθέσεων».
Ερευνάται ακόμα το βιντεοληπτικό υλικόΤα βίντεο από κάμερες της περιοχής βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση καθώς, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου «δεν έχουν τελειώσει αυτή τη διαδικασία οι συνάδελφοι» ενώ υπό εξερεύνηση βρίσκεται και το όχημα του 65χρονου Ιταλού και συντρόφου της 54χρονης.
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