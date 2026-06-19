Οδηγούσε με 176 χιλιόμετρα στο Κιλκίς, συνελήφθη 64χρονος
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Οδηγούσε με 176 χιλιόμετρα στο Κιλκίς, συνελήφθη 64χρονος

Ο 64χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση - Εντοπίστηκε με τη χρήση ραντάρ

Οδηγούσε με 176 χιλιόμετρα στο Κιλκίς, συνελήφθη 64χρονος
Με ταχύτητα 176 χιλιομέτρων, αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 110, εντοπίστηκε να κινείται 64χρονος οδηγός, στην εθνική οδό Αθηνών - Ευζώνων, στο ύψος του Πολυκάστρου Κιλκίς.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Κιλκίς, που πραγματοποιούσαν χθες το βράδυ ελέγχους, κατέγραψαν την ταχύτητά του με ραντάρ και τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τροχονομικοί έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων παραβάσεων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οδηγούσε με 176 χιλιόμετρα στο Κιλκίς, συνελήφθη 64χρονος

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