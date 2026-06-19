H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Το βιντεοληπτικό υλικό «έγειρε την πλάστιγγα»: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τέσσερις αστυνομικοί για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη
Το βιντεοληπτικό υλικό «έγειρε την πλάστιγγα»: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τέσσερις αστυνομικοί για τον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη
Οι απολογίες των κατηγορουμένων διήρκησαν 6 ώρες - Ο 58χρονος είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χωρίς να οδηγηθούν στη φυλακή αφέθηκαν, μετά από μαραθώνιες απολογίες έξι ωρών, οι τέσσερις αστυνομικοί της ομάδας ΤΑΕ Χανίων που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του 58χρονου Κώστα Μανιουδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρωνα, την 1η Σεπτεμβρίου 2023.
Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης, επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για όλους τους κατηγορούμενους, ενώ σε δύο αστυνομικούς επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ και στους άλλους δύο εγγύηση 5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση των δικαστικών αρχών φέρεται να είχε το βιντεοληπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το οποίο αξιολογήθηκε σε συνδυασμό με τις απολογίες των τεσσάρων αστυνομικών, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υλικό αυτό εκτιμήθηκε ότι δεν στοιχειοθετεί την ανάγκη προφυλάκισης των κατηγορουμένων.
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Κρήτη, καθώς αρχικά ο θάνατος του Κώστα Μανιουδάκη είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, η οικογένειά του αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ο 58χρονος είχε δεχθεί χτυπήματα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ζητώντας τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Το 2024 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού, ενώ κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με την πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας, τα ευρήματα της έκθεσης δεν συμβαδίζουν με το ενδεχόμενο απλής πτώσης μετά από αδιαθεσία.
Ο συνήγορος της οικογένειας, Μανώλης Παπαδομανωλάκης, είχε υποστηρίξει ότι τα τραύματα που έφερε ο 58χρονος στο κεφάλι, ακόμη και σε σημεία που καλύπτονται από καπέλο, δεν μπορούν να αποδοθούν σε πτώση εξ ιδίου ύψους, εκτιμώντας ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα ανατρέπουν την αρχική εικόνα της υπόθεσης.
Στον αντίποδα, από την πρώτη στιγμή, η δικηγορική εταιρεία του Πέτρου Μαντούβαλου και ο συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών, Κωνσταντίνος Γιαννελάκης, έχουν υποστηρίξει σταθερά ότι οι τέσσερις αστυνομικοί είναι αθώοι και ότι το βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στη δικογραφία αποδεικνύει πως δεν είχαν καμία εμπλοκή ή υπαιτιότητα στον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη.
Οι τέσσερις αστυνομικοί εξακολουθούν να αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται, με την υπερασπιστική τους γραμμή να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία της δικογραφίας και στο οπτικό υλικό που εξετάστηκε από τις δικαστικές αρχές.
Η πολύκροτη υπόθεση εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να δώσει τις οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη, ενώ μέχρι την τελική κρίση ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς.
Η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης, επιβάλλοντας ωστόσο περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για όλους τους κατηγορούμενους, ενώ σε δύο αστυνομικούς επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ και στους άλλους δύο εγγύηση 5.000 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερη βαρύτητα στην απόφαση των δικαστικών αρχών φέρεται να είχε το βιντεοληπτικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το οποίο αξιολογήθηκε σε συνδυασμό με τις απολογίες των τεσσάρων αστυνομικών, τις καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υλικό αυτό εκτιμήθηκε ότι δεν στοιχειοθετεί την ανάγκη προφυλάκισης των κατηγορουμένων.
Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Κρήτη, καθώς αρχικά ο θάνατος του Κώστα Μανιουδάκη είχε αποδοθεί σε καρδιακή ανακοπή. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, η οικογένειά του αμφισβήτησε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι ο 58χρονος είχε δεχθεί χτυπήματα κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ζητώντας τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.
Το 2024 ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των τεσσάρων αστυνομικών για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από κοινού, ενώ κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με την πλευρά υποστήριξης της κατηγορίας, τα ευρήματα της έκθεσης δεν συμβαδίζουν με το ενδεχόμενο απλής πτώσης μετά από αδιαθεσία.
Ο συνήγορος της οικογένειας, Μανώλης Παπαδομανωλάκης, είχε υποστηρίξει ότι τα τραύματα που έφερε ο 58χρονος στο κεφάλι, ακόμη και σε σημεία που καλύπτονται από καπέλο, δεν μπορούν να αποδοθούν σε πτώση εξ ιδίου ύψους, εκτιμώντας ότι τα ιατροδικαστικά ευρήματα ανατρέπουν την αρχική εικόνα της υπόθεσης.
Στον αντίποδα, από την πρώτη στιγμή, η δικηγορική εταιρεία του Πέτρου Μαντούβαλου και ο συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών, Κωνσταντίνος Γιαννελάκης, έχουν υποστηρίξει σταθερά ότι οι τέσσερις αστυνομικοί είναι αθώοι και ότι το βιντεοληπτικό υλικό που βρίσκεται στη δικογραφία αποδεικνύει πως δεν είχαν καμία εμπλοκή ή υπαιτιότητα στον θάνατο του Κώστα Μανιουδάκη.
Οι τέσσερις αστυνομικοί εξακολουθούν να αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται, με την υπερασπιστική τους γραμμή να στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στα στοιχεία της δικογραφίας και στο οπτικό υλικό που εξετάστηκε από τις δικαστικές αρχές.
Η πολύκροτη υπόθεση εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να δώσει τις οριστικές απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του Κώστα Μανιουδάκη, ενώ μέχρι την τελική κρίση ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τους τέσσερις κατηγορούμενους αστυνομικούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα