H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Επιχειρηματίας στο Κολωνάκι μήνυσε πρωταθλήτρια πυγμαχίας για υπεξαίρεση 3.000 ευρώ από το ταμείο του εστιατορίου
Επιχειρηματίας στο Κολωνάκι μήνυσε πρωταθλήτρια πυγμαχίας για υπεξαίρεση 3.000 ευρώ από το ταμείο του εστιατορίου
Η αθλήτρια με σημαντική διαδρομή στον χώρο της πυγμαχίας, μέλος της εθνικής ομάδας της εργαζόταν ως ταμίας σε εστιατόριο - Δείτε φωτογραφία από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος
Αίσθηση έχει προκαλέσει στους επιχειρηματικούς και αθλητικούς κύκλους της Αθήνας υπόθεση υπεξαίρεσης που αποκαλύφθηκε σε γνωστό εστιατόριο στο Κολωνάκι, με πρωταγωνίστρια Ελληνίδα πρωταθλήτρια πυγμαχίας, η οποία φέρεται να αφαίρεσε από το ταμείο της επιχείρησης το ποσό των 3.000 ευρώ.
Η υπόθεση, που πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για αθλήτρια με σημαντική διαδρομή στον χώρο της πυγμαχίας, μέλος της εθνικής ομάδας και με κατακτήσεις πανελλήνιων πρωταθλημάτων στο ενεργητικό της. Ένα πρόσωπο δηλαδή με ισχυρό αθλητικό προφίλ και σημαντικές διακρίσεις, που μέχρι πρότινος συνδύαζε την αθλητική της πορεία με εργασία στον χώρο της εστίασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Μαΐου, όταν η αθλήτρια, η οποία εργαζόταν ως ταμίας στο συγκεκριμένο κατάστημα, φέρεται να αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, έχει αποτυπωθεί καθαρά στις κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του εστιατορίου.
Όταν της ζητήθηκαν εξηγήσεις, η ίδια φέρεται να παραδέχτηκε ότι πήρε τα χρήματα, ωστόσο όπως υποστήριξε το έκανε με σκοπό να μην παραμείνουν στο κατάστημα για λόγους ασφαλείας, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα τα επέστρεφε άμεσα. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε ένα μπαράζ επικοινωνιών ανάμεσα στον επιχειρηματία και την πρώην υπάλληλό του. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αλλεπάλληλα μηνύματα, με την πυγμάχο να διαβεβαιώνει επανειλημμένα ότι θα επιστρέψει το ποσό. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις που δόθηκαν, τα χρήματα ουδέποτε επεστράφησαν.
Είκοσι ημέρες μετά το περιστατικό, και ενώ όπως υποστηρίζει η επιχείρηση, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια συνεννόησης, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση εις βάρος της αθλήτριας για υπεξαίρεση.
Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με το σύνολο των μηνυμάτων που αντάλλαξαν το τελευταίο διάστημα, θεωρούνται στοιχεία της δικογραφίας, καθώς φέρεται να αποτυπώνουν τόσο την πράξη όσο και τη μεταγενέστερη παραδοχή της.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του δημόσιου προφίλ της εμπλεκόμενης, καθώς πρόκειται για αθλήτρια που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε μεγάλες διοργανώσεις και έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Πλέον, πέρα από τις αθλητικές της επιδόσεις, καλείται να δώσει απαντήσεις και ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Η υπόθεση, που πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για αθλήτρια με σημαντική διαδρομή στον χώρο της πυγμαχίας, μέλος της εθνικής ομάδας και με κατακτήσεις πανελλήνιων πρωταθλημάτων στο ενεργητικό της. Ένα πρόσωπο δηλαδή με ισχυρό αθλητικό προφίλ και σημαντικές διακρίσεις, που μέχρι πρότινος συνδύαζε την αθλητική της πορεία με εργασία στον χώρο της εστίασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 31 Μαΐου, όταν η αθλήτρια, η οποία εργαζόταν ως ταμίας στο συγκεκριμένο κατάστημα, φέρεται να αφαίρεσε από το ταμείο το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ. Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον επιχειρηματία, έχει αποτυπωθεί καθαρά στις κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του εστιατορίου.
Όταν της ζητήθηκαν εξηγήσεις, η ίδια φέρεται να παραδέχτηκε ότι πήρε τα χρήματα, ωστόσο όπως υποστήριξε το έκανε με σκοπό να μην παραμείνουν στο κατάστημα για λόγους ασφαλείας, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα τα επέστρεφε άμεσα. Από εκείνο το σημείο και μετά, σύμφωνα με την καταγγελία, ακολούθησε ένα μπαράζ επικοινωνιών ανάμεσα στον επιχειρηματία και την πρώην υπάλληλό του. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αλλεπάλληλα μηνύματα, με την πυγμάχο να διαβεβαιώνει επανειλημμένα ότι θα επιστρέψει το ποσό. Ωστόσο, παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις που δόθηκαν, τα χρήματα ουδέποτε επεστράφησαν.
Είκοσι ημέρες μετά το περιστατικό, και ενώ όπως υποστηρίζει η επιχείρηση, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια συνεννόησης, ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση εις βάρος της αθλήτριας για υπεξαίρεση.
Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με το σύνολο των μηνυμάτων που αντάλλαξαν το τελευταίο διάστημα, θεωρούνται στοιχεία της δικογραφίας, καθώς φέρεται να αποτυπώνουν τόσο την πράξη όσο και τη μεταγενέστερη παραδοχή της.
Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του δημόσιου προφίλ της εμπλεκόμενης, καθώς πρόκειται για αθλήτρια που έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε μεγάλες διοργανώσεις και έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Πλέον, πέρα από τις αθλητικές της επιδόσεις, καλείται να δώσει απαντήσεις και ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα