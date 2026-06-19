Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισού
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ανήλικος Ναυαγοσώστης ΕΚΑΒ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισού

Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από ναυαγοσώστες

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε ανήλικος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισού
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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Κλαδισού στα Χανιά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, ο ανήλικος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή και ανασύρθηκε από ναυαγοσώστες.

Αμέσως μετά την ανάσυρσή του, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
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