H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Πολίτες συγκέντρωσαν πάνω από 7.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου που επλήγη από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη
Πολίτες συγκέντρωσαν πάνω από 7.000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου που επλήγη από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσω έκτακτης προβολής αλληλεγγύης στον κινηματογράφο Απόλλων, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων
Μια ξεχωριστή πράξη αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την οικονομική στήριξη του ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσω έκτακτης προβολής αλληλεγγύης στον κινηματογράφο Απόλλων, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των ανθρώπων που είδαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα να χάνεται μέσα στις φλόγες.
Σύμφωνα με ανάρτηση του κινηματογράφου, το ποσό που συγκεντρώθηκε έφτασε τα 7.699 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τη στήριξη του ιδιοκτήτη και των ανθρώπων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά.
Οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου ευχαρίστησαν όσους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου.
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους, «χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας ανθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν».
Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους.
Χάρη σε όλους εσάς, συγκεντρώθηκαν 7.699€ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά.
Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια.
Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας και τις επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σ’αυτήν την προσπάθεια.
Φάτε Σκάστε, Juicy Rita, Κάβα Τζαρίδης, Lays είστε υπέροχοι!
Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο προσωπικό του Απολλωνάκου. Στα παιδιά που έτρεχαν ασταμάτητα για ώρες, που εξυπηρετούσαν χαμογελώντας μέσα σε μια ασύλληπτη προσέλευση κόσμου, που δεν πρόλαβαν να καθίσουν ούτε για πέντε λεπτά και που έδωσαν όλη τους την ενέργεια.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε μέσω έκτακτης προβολής αλληλεγγύης στον κινηματογράφο Απόλλων, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των ανθρώπων που είδαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα να χάνεται μέσα στις φλόγες.
Σύμφωνα με ανάρτηση του κινηματογράφου, το ποσό που συγκεντρώθηκε έφτασε τα 7.699 ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τη στήριξη του ιδιοκτήτη και των ανθρώπων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά.
Οι υπεύθυνοι του κινηματογράφου ευχαρίστησαν όσους συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου.
Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στην ανάρτησή τους, «χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας ανθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν».
Ολόκληρη η ανάρτηση«Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψουν αυτό που ζήσαμε χθες.
Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα να δώσουμε μια μικρή βοήθεια που τελικά μετατράπηκε σε μια τεράστια αγκαλιά από εκατοντάδες ανθρώπους.
Χάρη σε όλους εσάς, συγκεντρώθηκαν 7.699€ για την ενίσχυση των ανθρώπων που έχασαν το συνεργείο τους στη φωτιά.
Ευχαριστούμε κάθε άνθρωπο που αγόρασε εισιτήριο, κάθε άνθρωπο που πέρασε από τον Απόλλωνα, κάθε άνθρωπο που άφησε κάτι στο κουτί ενίσχυσης και κάθε άνθρωπο που βοήθησε να διαδοθεί αυτή η προσπάθεια.
Ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας και τις επιχειρήσεις της γειτονιάς που στάθηκαν δίπλα μας σ’αυτήν την προσπάθεια.
Φάτε Σκάστε, Juicy Rita, Κάβα Τζαρίδης, Lays είστε υπέροχοι!
Και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο προσωπικό του Απολλωνάκου. Στα παιδιά που έτρεχαν ασταμάτητα για ώρες, που εξυπηρετούσαν χαμογελώντας μέσα σε μια ασύλληπτη προσέλευση κόσμου, που δεν πρόλαβαν να καθίσουν ούτε για πέντε λεπτά και που έδωσαν όλη τους την ενέργεια.
Πολλοί το ζητήσατε και γι’αυτό το κουτί οικονομικής ενίσχυσης θα παραμείνει στον χώρο του κινηματογράφου για λίγες ακόμη ημέρες για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν.
Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας ανθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν
Έχουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μια οθόνη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Η οικογένεια του Απόλλωνα».
Χθες αποδείξαμε ότι όταν ένας ανθρωπος πέφτει, υπάρχουν εκατοντάδες να τον σηκώσουν
Έχουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από όσα μπορούμε να χωρέσουμε σε μια οθόνη.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Η οικογένεια του Απόλλωνα».
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