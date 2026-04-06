Ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Θήβα, πήραν 200.000 ευρώ κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης
Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, σε σπίτι στη Θήβα.

Σύμφωνα με το radiothiva.gr, οι τέσσερις ένοπλοι δράστες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπούκαραν στο σπίτι λίγη ώρα αφού έφυγε από αυτό ο 58χρονος ιδιοκτήτης του, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Κατά την ίδια πηγή οι τέσσερις δράστες ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου τη σύζυγό του και τον 27χρονο γιο του ενώ στη συνέχεια έψαξαν το σπίτι για περίπου 20 λεπτά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην ΕΛΑΣ, οι ληστές έφυγαν από το σπίτι με χρυσαφικά αλλά και 150.000-200.000 ευρώ.

Τις έρευνες έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

