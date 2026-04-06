Η στιγμή της διάσωσης και αεροδιακομιδής του 56χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
Ο 56χρονος προσπάθησε να δέσει σχοινί σε βράχο, ο οποίος αποκολλήθηκε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο - Μεταφέρθηκε στη στρατιωτική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στον Άραξο με Super Puma και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίο
Βίντεο από τη δραματική διάσωση και αεροδιακομιδή του 56χρονου ορειβάτη, ο οποίος το πρωί της Κυριακής (5/4) τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα, στο Αγρίνιο, δημοσίευσε σήμερα (6/4) στα social media η Πολεμική Αεροπορία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο 56χρονος, πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, που μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή, φέρεται πως προσπάθησε να δέσει σχοινί σε βράχο, ο οποίος αποκολλήθηκε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.
Οι πυροσβέστες, που εντόπισαν τον 56χρονο ορειβάτη, χρειάστηκε να τον μεταφέρουν μέσα από το βουνό μέχρι να φτάσουν σε ένα μέρος που θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ο τραυματισμένος ορειβάτης βρίσκεται σε μία απόκρημνη πλαγιά βουνού μαζί με πυροσβέστες που τον προετοιμάζουν για την αεροδιακομιδή. Όταν το Super Puma πλησιάζει το σημείο, ένας διασώστης κατεβαίνει με σχοινί στην πλαγιά και μαζί με τους πυροσβέστες τοποθετούν τον ορειβάτη σε φορείο και στη συνέχεια τον ανεβάζουν στο ελικόπτερο.
Μεταφέρθηκε αρχικά στη στρατιωτική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στον Άραξο και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίο.
Μετά από λίγο ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης. Η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα λόγω του δύσβατου αναγλύφου της περιοχής και των ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεπαν στο ελικόπτερο να προσεγγίσει το σημείο.
Την Κυριακή 5 Απριλίου 2026,🚁Super Puma της ΠΑ εκτέλεσε αποστολή διάσωσης 1 τραυματία ορειβάτη από την κορυφή Κουτούπα του Παναιτωλικού Όρους και τον μετέφερε στην 116ΠΜ, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.#HAF #ΠολεμικήΑεροπορία #384ΜΕΔ pic.twitter.com/qQ4PNWoig8— Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 6, 2026
