Η στιγμή της διάσωσης και αεροδιακομιδής του 56χρονου ορειβάτη που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο

Ο 56χρονος προσπάθησε να δέσει σχοινί σε βράχο, ο οποίος αποκολλήθηκε και τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο - Μεταφέρθηκε στη στρατιωτική μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας στον Άραξο με Super Puma και από εκεί τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Ρίο