Στο νοσοκομείο του Ρίο με ελικόπτερο μεταφέρθηκε ο 56χρονος ορειβάτης που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
Στο νοσοκομείο του Ρίο με ελικόπτερο μεταφέρθηκε ο 56χρονος ορειβάτης που τραυματίστηκε στο Αγρίνιο, δείτε βίντεο
Ο 56χρονος προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι, ενώ έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο
Στο νοσοκομείο του Ρίο με ελικόπτερο σούπερ πούμα μεταφέρθηκε πριν από λίγο ο 56χρονος ορειβάτης που το πρωί της Κυριακής (5/4) τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Κούτουπα, στο Αγρίνιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, η επιχείρηση διάσωσης κράτησε αρκετή ώρα λόγω του δύσβατου αναγλύφου της περιοχής και των ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεπαν στο ελικόπτερο να προσεγγίσει.
Οι πυροσβέστες που εντόπισαν τον 56χρονο χρειάστηκε να τον μεταφέρουν μέσα από το βουνό μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο που θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομίδή του.
Ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.
Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες.
Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου για να καταθέσουν για το περιστατικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, η επιχείρηση διάσωσης κράτησε αρκετή ώρα λόγω του δύσβατου αναγλύφου της περιοχής και των ισχυρών ανέμων που δεν επέτρεπαν στο ελικόπτερο να προσεγγίσει.
Οι πυροσβέστες που εντόπισαν τον 56χρονο χρειάστηκε να τον μεταφέρουν μέσα από το βουνό μέχρι να φτάσουν σε ένα σημείο που θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομίδή του.
Ο άνδρας προσπάθησε να δέσει σκοινί σε βράχο και παρασύρθηκε από τον βράχο που αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, το χέρι και το πόδι.
Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου Πρέβεζας, ο οποίος μαζί με δύο ομάδες ορειβατών είχαν επισκεφτεί την περιοχή.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 27 πυροσβέστες.
Σημειώνεται ότι έχει ζητηθεί και η συνδρομή ελικοπτέρου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αεροδιακομιδή εφόσον χρειαστεί.
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου ημεδαπού από δύσβατο σημείο πλησίον περιοχής Κούτουπα Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες από Π.Υ. Αγρινίου, Π.Υ. Μεσολογγίου, 6η ΕΜΑΚ, 7η ΕΜΑΚ, ΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδας, 6η ΕΜΟΔΕ καθώς και εναέριο μέσο του ΕΚΣΕΔ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 5, 2026
Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Βλασίου βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου για να καταθέσουν για το περιστατικό.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
