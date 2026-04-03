«Τα θηρία της ματαιοδοξίας εμποδίζουν απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας»: Νέα ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά της Κωνσταντοπούλου
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητά να υπάρξει καταδίκη από ολόκληρο τον νομικό κόσμο καθώς και «άμεση» δράση της πολιτείας: «Ας αναλάβει ο καθένας επιτέλους την ευθύνη που του αναλογεί»
Νέα ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξέδωσε την Παρασκευή η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνοντας λόγο για «καθημερινή αρένα που στήνεται από τα θηρία της ματαιοδοξίας», η οποία «εμποδίζει πλέον απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας».
«Πόσα ακόμα θα πρέπει να υποστεί ολόκληρη η δικαιοδοτική λειτουργία από την πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά συμπεριφορά μιας δικηγόρου – πολιτικού;» τίθεται το ερώτημα στην ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος της Ένωσης, Χριστόφορος Σεβαστίδης, με αφορμή την χθεσινή επίθεση της κυρίας Κωσταντοπούλου σε βάρος της προεδρεύουσας στη δίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για τα «χαμένα» βίντεο από τα Τέμπη.
Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος ακόμα για «δυσάρεστη δικαίωση» του αιτήματος για μέτρα από το υπουργείο Δικαιοσύνη επισημαίνοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει τα θύματα θα πολλαπλασιάζονται και το σημαντικότερο από αυτά θα είναι η ίδια η έννοια της Δικαιοσύνης».
«Διαδικασίες που εξαρτώνται από το θράσος ανθρώπων χωρίς αίσθηση του μέτρου ή του ορίου, είναι καταδικασμένες σε υπονόμευση. Και ήδη, βλέπουμε ότι στο κάδρο της στοχοποίησης μπήκαν πλην των δικαστών και εκείνοι οι δικηγόροι που από τη δεύτερη συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών, έδειξαν απρόθυμοι να ακολουθήσουν το μονοπάτι της απρέπειας και της ασυναρτησίας» προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητά, τέλος, να υπάρξει καταδίκη από ολόκληρο τον νομικό κόσμο καθώς να υπάρξει «άμεση» δράση της πολιτείας: «Ας αναλάβει ο καθένας επιτέλους την ευθύνη που του αναλογεί.
Τι άλλο άραγε πρέπει να γίνει πια για να αφυπνισθούν οι αρμόδιοι; Πόσα ακόμα θα πρέπει να υποστεί ολόκληρη η δικαιοδοτική λειτουργία από την πρωτόγνωρη για τα δικαστικά χρονικά συμπεριφορά μιας δικηγόρου – πολιτικού; Η χθεσινή επίθεση της κ. Κωσταντοπούλου σε βάρος της προεδρεύουσας στη δίκη του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, ήταν άλλη μια σταγόνα σε ένα ήδη ξεχειλισμένο ποτήρι. Ακόμα και οι άνθρωποι εκτός της Δικαιοσύνης, αντιλαμβάνονται πια ξεκάθαρα ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό. Και ότι η καθημερινή αρένα που στήνεται από τα θηρία της ματαιοδοξίας, εμποδίζει πλέον απροκάλυπτα την αναζήτηση της αλήθειας.
Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων ήταν μια δυσάρεστη δικαίωση για εμάς, που εδώ και ένα χρόνο ζητάμε επίμονα από το υπουργείο να λάβει έγκαιρα μέτρα. Γιατί κάθε μέρα που περνάει τα θύματα θα πολλαπλασιάζονται και το σημαντικότερο από αυτά θα είναι η ίδια η έννοια της Δικαιοσύνης. Διαδικασίες που εξαρτώνται από το θράσος ανθρώπων χωρίς αίσθηση του μέτρου ή του ορίου, είναι καταδικασμένες σε υπονόμευση. Και ήδη, βλέπουμε ότι στο κάδρο της στοχοποίησης μπήκαν πλην των δικαστών και εκείνοι οι δικηγόροι που από τη δεύτερη συνεδρίαση της δίκης των Τεμπών, έδειξαν απρόθυμοι να ακολουθήσουν το μονοπάτι της απρέπειας και της ασυναρτησίας. Η καταδίκη ολόκληρου του νομικού κόσμου σε αυτές τις πρακτικές πρέπει να είναι ομόθυμη και έμπρακτη. Και η δράση της Πολιτείας επιτέλους άμεση. Ας αναλάβει ο καθένας επιτέλους την ευθύνη που του αναλογεί.
Όλη η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα