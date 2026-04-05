Ωράριο καταστημάτων σήμερα (5/4): Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και καταστήματα ενόψει Πάσχα 2026

Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και καταστήματα ενόψει Πάσχα 2026





Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα 2026 . Την ίδια ημέρα, τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν με διαφοροποιημένο πρόγραμμα, καθώς ορισμένες μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν κλειστές, ενώ άλλες θα εξυπηρετούν το κοινό με επιλεγμένα καταστήματα και συγκεκριμένο ωράριο.Την Κυριακή των Βαΐων, τα σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν στο σύνολό τους, αλλά με ειδικό καθεστώς λειτουργίας. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος θα παραμείνουν κλειστά.Αντίθετα, τα Lidl θα είναι ανοιχτά και θα εξυπηρετούν το κοινό από τις 11:00 έως τις 20:00.Η αλυσίδα MyMarket θα λειτουργήσει με επιλεγμένα καταστήματα, τα οποία θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 17:00 (Δείτε την λίστα ΕΔΩ ), ενώ και ο Μασούτης θα εξυπηρετεί το κοινό με επιλεγμένα σημεία πώλησης από τις 11:00 έως τις 16:00 (Δείτε την λίστα ΕΔΩ ).Την Κυριακή των Βαΐων τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα.Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.Τη Μεγάλη Παρασκευή, τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 13:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 το απόγευμα, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 – 21:00Μεγάλη Τρίτη: 09:00 – 21:00Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 – 21:00Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 – 21:00

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.