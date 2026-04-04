Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έκαναν κόντρες στη Βούλα
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έκαναν κόντρες στη Βούλα

Οι δύο οδηγοί ΙΧ ξεπέρασαν τα 150 χιλιόμετρα σε σημείο όπου το επιτρεπόμενο όριο ήταν 50

Συνελήφθησαν δύο οδηγοί που έκαναν κόντρες στη Βούλα
Χειροπέδες σε δύο οδηγούς, που έκαναν κόντρες στην περιοχή της Βούλας, πέρασαν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ξημερώματα, επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα, δύο οχήματα να κάνουν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 130 χλμ/ώρα και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τα δύο οχήματα σε όλη την κίνησή τους, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και τα ακινητοποίησαν στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη.

Εκεί συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ένας 32χρονος αλλοδαπός και 19χρονος Έλληνας, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής που διενεργήθηκε ο αυτοσχέδιος αγώνας, η ταχύτητα των οχημάτων ξεπερνούσε τα 130 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 70 χλμ/ώρα, ενώ σε κάποιο σημείο ξεπέρασε και τα 150 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Οι οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

