Κατασχέθηκαν 794 κροτίδες και συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στην Αθήνα, δείτε φωτογραφίες
Οι ανήλικοι ηλικίας 15-15 ετών είχαν στην κατοχή τους 425 κροτίδες και στα σπίτια τους βρέθηκαν επιπλέον 369
Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι στο κέντρο της Αθήνας για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων ενώ κατασχέθηκαν 794 κροτίδες.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με ανήλικα άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή του Συντάγματος, εντοπίστηκαν οι ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Ειδικότερα αστυνομικοί της ομάδας παρεμπορίου, κατόπιν επισταμένων και στοχευμένων αναζητήσεων, εντόπισαν τους τρεις ανήλικους να κινούνται πεζή στο κέντρο της Αθήνας και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, στην κατοχή εντός εξ’ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 425 κροτίδες. Σε επερχόμενη έρευνα στα σπίτια τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 369 κροτίδες.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα