Απάτη στην Πέλλα: Της απέσπασε 146 λίρες και 4.000 ευρώ προσποιούμενος τον λογιστή για δήθεν πρόστιμο στον γιο της
Της είπε ότι δήθεν επιβλήθηκε πρόστιμο στον γιο της για αδήλωτα χρήματα και τιμαλφή
Συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ένας άνδρας για εξαπάτηση ηλικιωμένης, που έγινε την περασμένη Τετάρτη σε περιοχή της Πέλλας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίακς, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο στον γιο της για αδήλωτα χρήματα και τιμαλφή.
Στη συνέχεια την παρότρυνε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τιμαλφή που έχει στο σπίτι και να τα παραδώσει σε δήθεν συνεργάτη του.
Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να της αποσπάσουν 146 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 3.965 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο συλληφθείς μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Από οικία που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς κατασχέθηκαν οι 146 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 3.965 ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα. Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν 3 χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των άγνωστων συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.
