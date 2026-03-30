Ισχυρές καταιγίδες, αλλά και ήπιες βροχές, περιμένουμε για την Τετάρτη στην Αττική

▪️ ECMWF IFS HRES [12Z] : 80 mm



▪️ ICON-EU [12Z] : 60 mm

▪️ Europe Swiss HD 4x4 [12Z] : 125 mm

▪️ GFS 0.125 [12Ζ] : 70 mm

▪️ UKMO [12Z] : 60 mm

▪️ ICON [12Z] : 60 mm

Ποιο είναι το μέγιστο αναμενόμενο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης για το 24ωρο της Τετάρτης στην Αττική; Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά έναν πληθυσμό που προσεγγίζει τα 5.000.000 κατοίκους, επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα από τα κύρια παγκόσμια αριθμητικά μοντέλα, όπως επισημαίνει, συγκλίνει η εκτίμηση ότι κατά τη διάρκεια της Τετάρτης, της πρώτης και κρισιμότερης ημέρας της κακοκαιρίας,Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν και χρονικά διαστήματα με, παρουσιάζοντας σημαντικές διακυμάνσεις στην ένταση, δηλαδή από ασθενείς έως μέτριες και κατά τόπους ισχυρές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυναμική των φαινομένων, καθώς δεν αποκλείονται ξαφνικές αυξήσεις της ραγδαιότητας λόγω της εκδήλωσης τοπικά έντονων καταιγίδων.Το(σε τοπικό επίπεδο) μέσα στο 24ωρο της Τετάρτης σε χιλιοστά (mm) ή αλλιώς σε τόνους ανά στρέμμα και ανάλογα με το μοντέλο είναι το ακόλουθο:▪️ ECMWF IFS HRES [12Z] : 80 mm▪️ GFS [12Z] : 60 mm▪️ ICON-EU [12Z] : 60 mm▪️ Europe Swiss HD 4x4 [12Z] : 125 mm▪️ Swiss-MRF [06Ζ] : 60 mm▪️ GFS 0.125 [12Ζ] : 70 mm▪️ UKMO [12Z] : 60 mm▪️ ICON [12Z] : 60 mm

▪️ GEM [12Z] : 90 mm

▪️ ACCESS-G [12Ζ] : 90 mm

▪️ JMA [12Ζ] : 80 mm

▪️ ARPEGE [12Ζ] : 150 mm

▪️ ECMWF AIFS [12Ζ] : 60 mm



Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε ότι οι τιμές του υετού που προκύπτουν από τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα αποτελούν προγνωστικές εκτιμήσεις και μόνο. Βασίζονται δηλαδή σε συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες και σε παραμετροποιήσεις, οι οποίες, λόγω της πολυπλοκότητας της ατμόσφαιρας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν με απόλυτη ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μιλούσαμε για πρόγνωση αλλά για βεβαιότητα.



Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα παρέχουν μια αξιόπιστη πρώτη εικόνα της αναμενόμενης εξέλιξης των φαινομένων. Εάν, για λόγους ενδεικτικής προσέγγισης και μόνο, επιχειρήσει κανείς να υπολογίσει έναν μέσο όρο των μέγιστων εκτιμήσεων υετού για το 24ωρο της Τετάρτης, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές από τα βασικότερα παγκόσμια μοντέλα, μπορεί να δει ότι βρίσκεται περίπου στην τιμή των 80 mm.



Πρέπει, ωστόσο, να τονίσουμε ότι μια τέτοια διαδικασία δεν αποτελεί επιστημονικά ορθό τρόπο πρόγνωσης για την συνολική βροχόπτωση, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δοθεί σε εσάς μια πρώτη, απλοποιημένη εκτίμηση. Στην πράξη, τα πραγματικά ύψη βροχής ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, είτε προς χαμηλότερες είτε προς υψηλότερες τιμές, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των μοντέλων. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά λειτουργούν ως ενδεικτική κατεύθυνση και όχι ως τελική αποτύπωση των πραγματικών τιμών.



Ας θυμηθούμε δε ότι στην καταστροφική καταιγίδα της Αττικής της 21ης Ιανουαρίου 2026, που κόστισε τη ζωή σε μια γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και που κατέβηκαν οι βράχοι από το βουνό στις δρόμους, καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερα ημερήσια ύψη βροχής σε περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, στον σταθμό του Παπάγου σημειώθηκαν 174 mm, ενώ πάνω από 140 mm καταγράφηκαν σε Χαλάνδρι, Βύρωνα, Δροσιά, Ηλιούπολη και Νομισματοκοπείο.