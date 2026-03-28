Πάνω από 30 οχήματα εγκλωβίστηκαν από χαλαζόπτωση στο Πάπιγκο
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε «παγοδρόμιο» – Αυτοκίνητο με τέσσερις επιβάτες κατέληξε σε γκρεμό χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί
Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε νωρίτερα το Πάπιγκο στα Ιωάννινα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την πρόσβαση στην περιοχή.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, περισσότερα από 30 οχήματα εγκλωβίστηκαν στην περιοχή, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση εκχιονιστικών μηχανημάτων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Οι δρόμοι καλύφθηκαν από πυκνό χαλάζι, με αποτέλεσμα να γίνουν ιδιαίτερα ολισθηροί και σε αρκετά σημεία απροσπέλαστοι, ακινητοποιώντας δεκάδες οχήματα.
Μάλιστα, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
