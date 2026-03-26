Εννέα παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη
Σε εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησε την Πέμπτη η τουρκική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΓΕΘΑ).

Ειδικότερα, πάνω από το Αρχιπέλαγος πέταξαν σήμερα δύο σχηματισμοί μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 (δύο ζεύγη), καθώς και τρία μεμονωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων ένα κατασκοπευτικό CN-235 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV). Συνολικά, επτά τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στο FIR Αθηνών.

Οι παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας ανήλθαν σε έξι, εκ των οποίων δύο προήλθαν από τους σχηματισμούς των μαχητικών, τρεις από τα UAV και μία από το CN-235. Παράλληλα, σημειώθηκαν εννέα παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, με δύο να αποδίδονται στα μαχητικά F-16 και επτά στο CN-235.

Οι παραβιάσεις εκδηλώθηκαν στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν καταγράφηκαν εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη δεν έφεραν οπλισμό.

Όπως επισημάνθηκε από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.
