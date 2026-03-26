Παράταση στις αιτήσεις για Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πειραματικά σχολεία

Τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης Αίτηση μπορεί να υποβάλει ένας γονέας ή κηδεμόνας. Ο αιτών ή η αιτούσα, αφού συνδεθεί στο σύστημα μέσω TAXISnet, επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μαθητή, επιλέγει σχολεία από μία ή περισσότερες κατηγορίες, δηλώνει σειρά προτίμησης μεταξύ τύπων σχολείων και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά όπου απαιτείται. Ακολούθως, προχωρά σε οριστική υποβολή και λαμβάνει τον Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (Μ.Α.Υ.).



Την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα (Γυμνάσια, Λύκεια) , στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια), στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) και στα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) για το σχολικό έτος 2026-2027 ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης το υπουργείο Παιδείας.Σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται έως και την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία και Πειραματικά Σχολεία.Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού H είσοδος στην Υπηρεσία γίνεται με τους κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών και υποβάλει την αίτηση.Η κλήρωση για τα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου και θα ακολουθήσουν στις 25 Απριλίου οι εξετάσεις εισαγωγής για τα Πρότυπα και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία ενώ στις 26 Απριλίου, οι εξετάσεις εισαγωγής στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.Η αίτηση γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Αιτήσεων Εισαγωγής (Π.Σ.Α.Ε.).Με την είσοδο στο σύστημα τα στοιχεία των παιδιών αντλούνται αυτόματα μέσω ΑΦΜ.Τα στοιχεία επικοινωνίας επιβεβαιώνονται μέσω Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Υπογραμμίζεται, ότι η πλατφόρμα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία ενώ προβλέπεται helpdesk για τεχνική υποστήριξη.Αίτηση μπορεί να υποβάλει ένας γονέας ή κηδεμόνας. Ο αιτών ή η αιτούσα, αφού συνδεθεί στο σύστημα μέσω TAXISnet, επιβεβαιώνει τα στοιχεία του μαθητή, επιλέγει σχολεία από μία ή περισσότερες κατηγορίες, δηλώνει σειρά προτίμησης μεταξύ τύπων σχολείων και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά όπου απαιτείται. Ακολούθως, προχωρά σε οριστική υποβολή και λαμβάνει τον Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (Μ.Α.Υ.).Πόσες επιλογές μπορεί να δηλώσει μια οικογένειαΣε μία αίτηση μπορούν να δηλωθούν συνολικά έως πέντε σχολεία, με ανώτατα όρια ανά κατηγορία:- 1 Πειραματικό Σχολείο

- 2 Πρότυπα Σχολεία



- 1 Δημόσιο Ωνάσειο



- 1 Πρότυπο Εκκλησιαστικό



Η δυνατότητα δήλωσης έως πέντε σχολείων δεν σημαίνει ότι όλες οι επιλογές είναι ισοδύναμες. Οι οικογένειες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ψυχοσυναισθηματική ετοιμότητα του παιδιού για εξετάσεις, τη γεωγραφική απόσταση και το καθημερινό πρόγραμμα, τη φιλοσοφία κάθε σχολείου, την πιθανότητα επιτυχίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό προηγούμενων ετών, όπως συστήνουν οι ειδικοί.



Οι ειδικές ρυθμίσεις και τα κοινωνικά κριτήρια Για τα Πειραματικά Σχολεία, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σε περιπτώσεις διδύμων, τριδύμων ή υιοθετημένων αδελφών, που γεννήθηκαν το ίδιο έτος, καθώς και αδελφών που ήδη φοιτούν στο σχολείο ή γονέα, που υπηρετεί στο σχολείο.



Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, με τη νέα ΚΥΑ ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου, καθώς ο γεωγραφικός παράγοντας μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κατάταξη – υπενθυμίζεται, ότι κατά τη διαδικασία επιλογής μαθητών, το 60% των εισακτέων για κάθε ΔΗΜ.Ω.Σ. βασίζεται στην εντοπιότητα. Η μη έγκαιρη προσκόμιση σωστού δικαιολογητικού, που να αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας, μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από την ειδική κατηγορία.



Για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλέπονται σαφείς διαδικασίες και προσαρμογές, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιολόγηση δεν είναι ενιαία για όλους αλλά προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού (ν. 3699/2008).