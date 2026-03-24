Μεσολόγγι: Χειροκροτήθηκε στη μεγάλη παρέλαση ο τυφλός σημαιοφόρος από το Γυμνάσιο της Γαβαλούς

ΕΛΛΑΔΑ
Μεσολόγγι Έξοδος του Μεσολογγίου Τυφλός Σημαιοφόροι

Ο Γιάννης Παπαθανασίου έχει ολική απώλεια όρασης - «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7» είχε πει στο παρελθόν

1 ΣΧΟΛΙΟ
Με σημαιοφόρο τον τυφλό μαθητή της Γ’ τάξης Γιάννη Παπαθανασίου, έδωσε το «παρών» το Γυμνάσιο Γαβαλούς, στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που έγινε την Κυριακή στο Μεσολόγγι για την 25η Μαρτίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου


Ο μαθητής, που έχει ολική απώλεια όρασης, για άλλη μια φορά προκάλεσε συγκίνηση, ενώ οι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν ως θεατές στην παρέλαση τον χειροκρότησαν.

Ο Γιάννης Παπαθανασίου ήταν σημαιοφόρος του σχολείου του και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, εξήγησε ότι η σημαία του δόθηκε γιατί είχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μαθητών του. «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7», είχε πει.

Το Μεσολόγγι για πρώτη φορά πραγματοποίησε τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση λίγες ημέρες νωρίτερα, με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.




Φωτογραφία: Nikos Papalexis / Facebook
1 ΣΧΟΛΙΟ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

