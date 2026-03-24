Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Μεσολόγγι: Χειροκροτήθηκε στη μεγάλη παρέλαση ο τυφλός σημαιοφόρος από το Γυμνάσιο της Γαβαλούς
Μεσολόγγι: Χειροκροτήθηκε στη μεγάλη παρέλαση ο τυφλός σημαιοφόρος από το Γυμνάσιο της Γαβαλούς
Ο Γιάννης Παπαθανασίου έχει ολική απώλεια όρασης - «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7» είχε πει στο παρελθόν
Με σημαιοφόρο τον τυφλό μαθητή της Γ’ τάξης Γιάννη Παπαθανασίου, έδωσε το «παρών» το Γυμνάσιο Γαβαλούς, στη μεγάλη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση που έγινε την Κυριακή στο Μεσολόγγι για την 25η Μαρτίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου
Ο μαθητής, που έχει ολική απώλεια όρασης, για άλλη μια φορά προκάλεσε συγκίνηση, ενώ οι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν ως θεατές στην παρέλαση τον χειροκρότησαν.
Ο Γιάννης Παπαθανασίου ήταν σημαιοφόρος του σχολείου του και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, εξήγησε ότι η σημαία του δόθηκε γιατί είχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μαθητών του. «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7», είχε πει.
Το Μεσολόγγι για πρώτη φορά πραγματοποίησε τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση λίγες ημέρες νωρίτερα, με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
Φωτογραφία: Nikos Papalexis / Facebook
Ο μαθητής, που έχει ολική απώλεια όρασης, για άλλη μια φορά προκάλεσε συγκίνηση, ενώ οι χιλιάδες άνθρωποι που βρέθηκαν ως θεατές στην παρέλαση τον χειροκρότησαν.
Ο Γιάννης Παπαθανασίου ήταν σημαιοφόρος του σχολείου του και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, εξήγησε ότι η σημαία του δόθηκε γιατί είχε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των μαθητών του. «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7», είχε πει.
Το Μεσολόγγι για πρώτη φορά πραγματοποίησε τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση λίγες ημέρες νωρίτερα, με τη συμμετοχή πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.
Το πιο ζεστό χειροκρότημα απέσπασε ο μαθητής της Γ’ Τάξης Γυμνασίου Ιωάννης Παπαθανασίου, στη μαθητική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την 25η Μαρτίου. Ο μαθητής με ολική απώλεια όρασης, παρήλασε ως σημαιοφόρος του Γυμνασίου Γαβαλού. Ο αριστούχος μαθητής προκάλεσε συγκίνηση και… pic.twitter.com/vqxe2NfbDg— @nikolaosderes (@nikolaosderes) March 24, 2026
Φωτογραφία: Nikos Papalexis / Facebook
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
