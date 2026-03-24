Με βροχές ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, η πρόγνωση του meteo για αύριο Τετάρτη
Με βροχές αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με ανάρτησή του Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.
