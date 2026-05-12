Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μυθιστόρημα της Anne Mather «Επικίνδυνος πειρασμός»

Ένα ζευγάρι ακολουθεί αντίθετες τροχιές διεκδικώντας τον έρωτα. Ο άνδρας ψάχνοντας τον παλιό του εαυτό, η γυναίκα προσπαθώντας να θάψει όλα τα περασμένα.Με κύριο χαρακτηριστικό της τη δημιουργία συναρπαστικών εικόνων ερωτισμού, χωρίς όμως ποτέ να χάνει την υψηλή ποιότητα και την ευγένεια της γραφής της, η Anne Mather (λογοτεχνικό ψευδώνυμο της πολυγραφότατης Βρετανίδας συγγραφέως Mildred Grieveson), θεωρείται μία από τις κορυφαίες δημιουργούς στο χώρο του αισθηματικού μυθιστορήματος. Τα βιβλία της Mather της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 60 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.Στον «Επικίνδυνο πειρασμό», κεντρικοί ήρωες είναι ο Τζέικ, η σύζυγός του, η Κέιτλιν, και ο Νέιθαν, δίδυμος αδελφός του Τζέικ. Οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα τρία πρόσωπα είναι εξαιρετικά περίπλοκη, καθώς ο Τζέικ αναλαμβάνει να διαπράξει ένα έγκλημα αντί για τον Νέιθαν, ο οποίος το είχε σχεδιάσει και ετοιμαζόταν να το εκτελέσει. Όμως, μια αλλόκοτη νέμεσις παρεμβαίνει, όταν ο Τζέικ επιζεί ενός αεροπορικού δυστυχήματος. Δεν χάνει τη ζωή του, χάνει όμως τη μνήμη του. Γι' αυτό και δεν έχει την παραμικρή ιδέα γιατί κατηγορείται για το έγκλημα που διέπραξε στη θέση του αδελφού του. Όταν ξυπνά στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, το μνημονικό του Τζέικ είναι εντελώς κενό. Δεν είναι σε θέση να θυμηθεί το όνομα της συζύγου, ούτε καν το δικό του, εξού και δεν αντιδρά όταν του λένε πως ονομάζεται «Νέιθαν Γουλφ», συναινώντας, αλλά χωρίς να το συνειδητοποιεί, σε μια αμοιβαία ανταλλαγή ταυτοτήτων με τον αδελφό του. Την ίδια στιγμή, η Κέιτλιν βρίσκεται σε απόλυτη σύγχυση. Από τη μία, δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο με τον οποίον μοιράστηκε τη ζωή της. Εκτός από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, τίποτα δεν θυμίζει τον παλιό Τζέικ. Από την άλλη, όμως, αυτός ο, επί της ουσίας άγνωστος άντρας, της φαίνεται ακαταμάχητα γοητευτικός. Έτσι, η μεγάλη ανατροπή θα έρθει μόνο εάν ο Τζέικ ανακτήσει τη μνήμη -και τον παλιό εαυτό του.Αυτή την Κυριακή το συναρπαστικό μυθιστόρημα «Επικίνδυνος πειρασμός» της Anne Mather είναι στο ΘΕΜΑ.